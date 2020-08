Ces chaussures motorisées pourraient rendre la réalité virtuelle bien plus immersive

Avez-vous déjà essayé la réalité virtuelle sans la trouver vraiment immersive, avec ce sentiment qu’il manquait quelque chose ? Alexander Evans, un ingénieur, a mis au point des chaussures motorisées qui visent à rendre vos expériences en réalité virtuelle bien plus réalistes.

Les chaussures ont été imprimées en 3D et Alexander Evans a publié quelques vidéos sur son blog où l’on peut le voir les essayer. Bien qu’elles semblent assez imposantes et peu pratiques, les résultats ont l’air d’être prometteurs.

Crédit : Alexander Evans

Chaque chaussure est composée d’une rangée de roues à l’horizontale et une rangée à la verticale. Elles sont également équipées d’un moteur alimenté par une batterie pour contrôler les mouvements de l’utilisateur.

Cependant, elles ne semblent pas encore tout à fait au point. En effet, un certain nombre de contraintes sont imposées à l’utilisateur. Tout d’abord, celui-ci doit être accroché au plafond avec un harnais pour éviter de perdre le contrôle. Ensuite, il est impossible de lever les pieds à cause du poids des chaussures. Les chaussures doivent aussi pour l’instant être contrôlées manuellement avec une application Android. Il faudra à Evans un peu plus de temps pour intégrer les mouvements des chaussures dans les jeux.

Selon Evans, les premiers tests ont été très concluants. « Je ne m’attendais pas à ce qu’elles soient très réactives ou stables à ce stade. Pourtant, pour les tout premiers tests, elles ont bien fonctionné.« .

D’autres fonctionnalités sont prévues

Le projet n’en est qu’à ses débuts. Evans prévoit de prendre en charge l’accroupissement et la vitesse de jogging. Ses chaussures sont dès à présent disponibles pour tout le monde. Il a en effet partagé les fichiers d’impression 3D qui peuvent être téléchargés sur GitHub. Il espère que la communauté pourra l’aider à améliorer son prototype.

Des chercheurs avaient récemment mis au point un bracelet capable de suivre les mouvements de la main en 3D grâce à des capteurs thermiques. Combinées à cette invention, les chaussures d’Alexander Evans pourraient bien révolutionner le milieu de la réalité virtuelle en offrant une expérience plus immersive que jamais. On espère que de tels projets pourront être utilisés avec le prochain Oculus Quest 2.

Source : Alexander Evans