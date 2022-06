Ces illustrations troublantes dévoilent les entrailles des Pokémon

L’anatomie des Pokémon – Crédit : Reddit u/TheChristopherStoll

Après les animations 3D de Pokémon ultra-réalistes partagées par un artiste, une autre création permet d’insuffler une dose de réalisme troublant au cœur des célèbres créatures. Sur Reddit, un utilisateur a partagé plusieurs illustrations anatomiques de Pokémon qui semblent directement sorties d’un cours de SVT. « Je suis un biologiste qui adore faire des illustrations anatomiques de Pokémon pour le plaisir, alors voici QUATRE interprétations scientifiques supplémentaires pour gâcher votre semaine », explique en préambule Christopher Stoll.

Il a partagé son travail sur le subreddit Pokémon. On peut ainsi y voir des dessins de Héricendre, Octillery, Donphan ou encore Joliflor mettant en exergue leurs organes et leur structure osseuse. Il est intéressant de voir comment l’illustrateur a intégré les pouvoirs des personnages dans sa démonstration scientifique.

Les internautes ont été enthousiasmés par ces créations originales, certains étant curieux de voir la déconstruction anatomique d’autres Pokémon. Notamment ceux de type spectre qui sont, a priori, dénués d’os.

Des coupes anatomiques de Pokémon

Face à l’engouement suscité par son post, Christopher Stoll a partagé un lien où il est possible d’acheter son livre Pokénatomy, long de 300 pages. Celui-ci intègre des dessins anatomiques des 151 Pokémon de première génération. Force est de constater que l’artiste a déployé beaucoup d’efforts pour les rendre aussi détaillés et convaincants que possible.

Destiné à tous les âges, ce livre permet de « clarifier et expliquer divers concepts scientifiques tels que l’ADN, les systèmes corporels, les traits héréditaires et l’adaptation au gré de l’émerveillement et de l’étrangeté des Pokémon classiques », souligne le dessinateur. Il permettrait de compléter à merveille le cycle pédagogique Pokémon créé par cet enseignant, lequel vise à transmettre des savoirs à ses élèves de manière ludique.

De son côté, Christopher Stoll assure qu’il a encore des centaines d’illustrations anatomiques en stock si bien qu’il continuera à les partager sur Reddit.