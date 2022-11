Cette application enregistre « tout ce que vous avez vu, dit ou entendu »

En jachère, cette nouvelle application macOS promet d’enregistrer chaque instant de votre vie numérique afin que vous puissiez y plonger plus tard à souhait.

© Rewind

Et si vous disposiez d’un moteur de recherche pour votre vie numérique ? Telle est la promesse des créateurs de l’application Rewind en cours d’élaboration pour macOS. Emails, conversations Slack, appels FaceTime, Zoom ou Teams, documents Word… le programme permet de conserver une trace de tout ce que l’utilisateur a vu, dit ou entendu. Un historique dans lequel il pourra plonger à souhait plus tard pour retrouver une information précieuse.

Sur macOS, il est déjà possible de passer par Spotlight pour rechercher des occurrences de mots dans des documents. Mais Rewind va encore plus loin. Outre sa capacité à tout centraliser, Rewind peut enregistrer les conversations lors de vos appels vidéo et les transcrire textuellement.

Une fonctionnalité qui pourrait s’avérer très pratique pour les professionnels débordés soucieux de gagner du temps. À noter qu’il est possible d’exclure de la collecte les applications de votre choix ainsi que les fenêtres ouvertes en navigation privée.

Rewind, une embellie pour les professionnels pressés ?

« Pas besoin d’intégrer des services cloud comme Gmail, Dropbox ou Slack », expliquent les créateurs de l’application. Rewind commence à capturer ces applications immédiatement, sans qu’aucune manipulation ne soit nécessaire ». Par souci de confidentialité, toutes les informations collectées sont stockées localement et non pas sur des serveurs cloud. Seul l’utilisateur peut y avoir accès.

Et pour éviter de bouffer trop d’espace, les données sont compressées jusqu’à 3750 fois. Toujours selon le site officiel, Rewind met à profit la puissance des SoC Apple Silicon sans pour autant solliciter les ressources système comme le processeur et la mémoire vive lors de l’enregistrement des données. L’application est disponible en bêta. Sa version définitive sera déployée prochainement, le tout gratuitement. À terme, un abonnement payant sera également proposé.

Source : Rewind