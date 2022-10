Cette Atari 2600 peut faire tourner The Witcher 3 et GTA 5

Une Atari 2600 bidouillée © Reddit J0hnnyMeh

L’Atari 2600 est une console mythique qui a d’ailleurs eu le droit dernièrement à son propre set LEGO. Lancée en 1977, elle s’est déclinée en plusieurs versions jusqu’en 1992, date d’arrêt de la production. Les amateurs de retrogaming la chérissent et continuent même de lancer de vieux jeux dessus. Mais avec le poids des années, il est évident que certaines accusent le coup. L’Atari 2600 du Redditor J0hnnyMeh était ainsi irréparable.

Mais le bidouilleur a réussi à la ramener à la vie. Pour ce faire, il a intégré dans ses entrailles des composants modernes, faisant rentrer la célèbre console dans le XXIe siècle technologique. En l’occurrence, la console dispose désormais d’un processeur AMD Ryzen 5 5600G, d’une carte graphique intégrée RX Vega 7, de 16 Go de mémoire vive et d’une carte mère ASRock Mini-ITX.

À lire > Retrogaming : quelles sont les cartouches NES scellées les plus rares ?

Une Atari 2600 des temps modernes

Il ne s’agit évidemment pas de la meilleure machine en matière de spécifications mais elle devrait pouvoir exécuter des jeux contemporains comme The Witcher 3 et GTA 5. Et pour cause, les puces AMD similaires sont capables de faire tourner Marvel’s Spider-Man Remastered. Des jeux plus anciens devraient ainsi fonctionner sans souci sur cette machine réinventée. Son iGPU n’offrira toutefois pas des fréquences d’images élevées ou un affichage 4K.

Si vous aimez ce type de démarche inventive, vous allez forcément applaudir cette autre transformation : le YouTubeur Shank Mods a transformé un vieux PC Hot WHeels de 1999 en machine de gamer. Pour ce faire, il l’a agrémenté de composants plus modernes à l’instar d’une GeForce GTX 1650 et d’un processeur Intel Core i5 7400.

Source : PC GamesN