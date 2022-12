Cette IA prédit votre risque de faire une crise cardiaque

Des scientifiques ont mis au point un procédé qui permet de prédire le risque de crise cardiaque pour les dix prochaines années grâce à l’IA. À l’aide d’une seule radiographie, ils sont en mesure de repérer les patients les plus vulnérables.

L’IA peut déterminer les risques de crise cardiaque © Pexels

L’IA peut servir dans des domaines très variés, voire diamétralement opposés. Sur le front, l’intelligence artificielle permet d’alimenter des drones capables de repérer des cibles et de réaliser des attaques suicides. Mais l’IA ne sert pas qu’à tuer, loin de là. Elle est également utilisée dans le domaine médical, permettant notamment de détecter le coronavirus.

Récemment, des scientifiques ont utilisé l’IA pour prédire le risque de crise cardiaque ainsi que le risque d’accident vasculaire cérébral en se basant sur une seule radiographie. Nommée CXR-CVD, la technologie fait l’objet de recherches et de formation dans le cadre d’un essai spécial conçu par le National Cancer Institute.

Crises cardiaques : l’IA permet d’identifier les personnes à risque

Les chercheurs ont utilisé près de 150 000 radiographies pulmonaires pour former un programme d’intelligence artificielle afin d’identifier les modèles associés au risque de crise cardiovasculaires majeurs. Ils ont testé le programme sur un groupe distinct d’environ 11 000 personnes et ont trouvé une « association significative » entre le niveau de risque prédit par l’IA et la survenue réelle d’une crise cardiovasculaire majeure.

Des recherches supplémentaires, y compris un essai randomisé contrôlé, sont nécessaires pour valider le modèle d’apprentissage en profondeur. Le cas échéant, les médecins pourraient être en mesure d’utiliser la technologie pour détecter si leurs patients ont un risque élevé de faire des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

La technologie est capable de prédire le risque pour les dix prochaines années. Cela donne un temps précieux aux soignants pour aider les patients à prendre des mesures permettant d’éviter la catastrophe. Les médecins peuvent leur prescrire des traitements adaptés tout en les exhortant à gommer certaines mauvaises habitudes qui les rendent plus vulnérables.

Source : Radiological Society of North America