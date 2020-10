Cette nappe intelligente est capable de reconnaître la nourriture qui est posée dessus

Démonstration de Capacitivo – Crédit : ACM SIGCHI

Il pourrait bien s’agir du futur de la cuisine en termes d’innovations technologiques. Une nappe de table intelligente complèterait parfaitement les frigos intelligents. Ces derniers reconnaissent déjà les aliments comme ceux de Samsung et de LG qui ont été présentés au CES 2020. Des chercheurs de Microsoft et de diverses universités ont mis au point un système appelé Capacitivo. Concrètement, c’est une sorte de détection capacitive pour reconnaître un objet par contact avec un tissu interactif.

Capacitivo ne reconnaît pas que la nourriture, mais aussi quelques objets du quotidien

Ce tissu intelligent combine une grille d’électrodes capacitives et l’apprentissage artificiel pour évaluer le matériau et la forme d’un objet. Ainsi, Capacitivo n’est pas seulement limité à un usage culinaire. En plus de reconnaître les différents fruits et légumes qui sont posés sur la nappe, Capacitivo est aussi capable d’identifier quelques objets. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de démonstration, la personne est avertie d’avoir oublié son rouge à lèvres sur le tissu par le biais de l’assistant virtuel Amazon Alexa qui deviendra bientôt plus humaine.

D’ailleurs, les chercheurs ont confirmé que Capacitivo est aussi compatible avec certains contenants, dont des bols et des verres. Initialement, la technologie était pensée pour la cuisine. En effet, une telle nappe pourrait se révéler particulièrement utile au quotidien. Elle pourrait proposer des recettes à l’utilisateur via une application dédiée en fonction des aliments posés. De même, une application spécialisée dans le régime et le bien-être pourrait permettre aux utilisateurs de surveiller ce qu’ils mangent .

Bien entendu, cette technologie n’est pas encore complètement aboutie. Elle ne peut pas encore reconnaître des objets métalliques ou des choses très légères comme des cartes de crédit. En tout cas, l’équipe de chercheurs continue à travailler sur Capacitivo afin de l’améliorer et préparer son système de détection capacitive à une potentielle sortie dans le futur.

Source : Engadget