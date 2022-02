Cette sculpture est composée de 100… vibromasseurs

C’est l’artiste Dafne Blade qui a remporté le concours « Pleasure As Art » – Crédit : Vibratex

Chemin faisant, les sextoys se sont démocratisés, nombre de personne les utilisant régulièrement pour se faire plaisir en solo ou avec des partenaires. Parmi les grosses entreprises du secteur, on retrouve notamment Vibratex qui a l’exclusivité sur la revente des vibromasseurs Magic Wand de la marque Hitachi sur le marché nord-américain. La firme a décidé d’organiser un concours où les artistes devaient concevoir une sculpture mettant en scène une centaine de Magic Wand.

Après l’examen des candidatures, c’est l’artiste Dafne Blade, basée à Miami, qui a finalement séduit le jury. Son concept ? Repenser le Magic Wand comme si ce dernier était un être vivant. Une fois déclarée gagnante, Blade a pu se mettre au travail, recevant 120 vibromasseurs défectueux. Ces derniers avaient été accidentellement endommagés lors de la production ou de l’expédition.

Plus de 100 vibromasseurs pour une sculpture hautement symbolique

« De l’art numérique aux tatouages, les gens aiment faire preuve de créativité avec nos Magic Wand », souligne le PDG de Vibratex, Ken Herskovitz. D’où sa volonté de « donner à ces produits inutilisables un nouveau but ». Le défi était de taille pour l’artiste qui confie avoir travaillé sans relâche sur le projet, et ce même pendant Thanksgiving et Noël. « Je voulais créer une entité divine moderne qui […] embrasse les idées de sensualité, de vulnérabilité et de consentement », détaille-t-elle sur son compte Instagram.

Outre un « portail » où l’entité asexuée a été dessinée, il faut aussi s’attarder sur l’autre côté de la sculpture. Celui-ci fait immédiatement penser au Trône de Fer de Game of Thrones. Blade y a notamment intégré un siège afin que les gens puissent interagir avec la sculpture et contrôler symboliquement leur propre sexualité, indique Mashable. Lors des prochains mois, l’oeuvre d’art sera exposée aux quatre coins des États-Unis et notamment dans des sex shops.

Dafne Blade devant son oeuvre – Crédit : Vibratex

Source : Mashable