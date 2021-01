Cette TV 4K Samsung 50 pouces (50TU8515) chute à 549,99 € à La Fnac

C’est une très belle remise que nous offre La Fnac puisque cette télévision Samsung 50TU8515 passe de 799,99 € à 549,99 €, soit une réduction de plus de 30%.

Télévision 4K Samsung 50TU8515 à 549,99€

C’est le moment de craquer pour cette télévision Samsung 4k chez la Fnac, en effet pendant les soldes elle bénéficie d’une réduction de 32%, son tarif chute donc à 549,99€, un prix très intéressant pour une 50 pouces 4k.

Alors que le confinement nous guette une fois de plus, cette télévision pourrait bien vous permettre d’occuper vos longues soirées d’hiver. En effet pourquoi pas en profiter pour découvrir vos films préférés avec une ultra haute définition et une image 4 fois plus précise que sur votre ancienne tv. Ainsi vous ne manquerez plus aucun détails.

Concernant le design, elle s’impose à travers des lignes harmonieuses et minimalistes qui lui permettront de s’intégrer dans tous les intérieurs. Vous pourrez en plus dissimiler les câbles dans le pied pour garder un style propre et épuré.

Quelques caractéristiques :

Taille : 50 pouces soit 127 cm

Définition : UDH

Fréquence de balayage : 120 Hz

Consommation en fonctionnement : 92 Watts

Ultra-slim : oui

Effet surround : Dolby Digital

Tube plat : oui

Si toutefois vous avez des doutes et que vous êtes perdu dans le choix de votre prochaine télévision, notre comparatif des meilleures TV devrait vous permettre d’y voir plus clair.