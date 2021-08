Chez Samsung, la famille Galaxy s’agrandit avec smartphones pliables, montres connectées et écouteurs sans fil

Samsung a apporté plusieurs améliorations à ses mobiles pliants. Les derniers Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 font tout mieux que leurs prédécesseurs, mais sont lancés à un tarif bien plus attractif que ceux-ci. L’occasion est belle pour les consommateurs de découvrir tous les avantages permis par le design des smartphones à écran pliable.

Un Galaxy Z Fold3 compatible S Pen

Le Galaxy Z Fold 3 devient la vitrine technologique de Samsung, son smartphone le plus innovant et embarquant le plus de technologies. Cette nouvelle itération est encore plus intéressante grâce à l’ajout de quelques fonctionnalités. On pense notamment au support du stylet S Pen, qui permet de profiter du grand écran de l’appareil dans les meilleures conditions, que ce soit pour écrire, dessiner, naviguer, contrôler son mobile à distance…

Le Z Fold 3 se paye aussi une certification IPX8 d’étanchéité. Résistant à l’eau, il comble une lacune des Fold qui l’ont précédé. Et avec sa charnière plus solide, il devrait parvenir à convaincre bien des sceptiques quant à la durabilité et la résistance des smartphones pliants.

Pour le reste, nous avons évidemment droit à une fiche technique haut de gamme, à commencer par les deux écrans. La dalle principale Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces et 120 Hz offre un espace d’affichage digne d’une tablette une fois dépliée. Et quand le smartphone est plié, l’écran externe de 6,2 pouces prend le relais, avec, nouveauté cette année, aussi une dalle Dynamic AMOLED 2X disposant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung a choisi une puce ultra performante, le Snapdragon 888, pour offrir les meilleures sensations : vitesse, fluidité, que ce soit pour naviguer, ouvrir une application, gérer le multitâche ou jouer, le système tournera de manière à avoir les conditions optimales. Le SoC est associé à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go d’espace de stockage.

La partie photo n’est pas délaissée avec une configuration à trois capteurs, comprenant un module principal 12 MP, f/1,8, OIS et Dual Pixel AF, un ultra grand-angle 12 MP, f/2,2 et 123° de champ de vision ainsi qu’un téléobjectif 12 MP capable de réaliser un zoom optique jusqu’à 2x et numérique jusqu’à 10x. Inédit chez Samsung, le capteur photo frontal utilisé quand le smartphone est déplié est dissimulé en toute discrétion sous l’écran, ce qui améliore grandement l’expérience d’affichage.

Le Galaxy Z Fold3 est proposé dans les coloris noir, argent et vert au prix de 1799 euros en 256 Go et de 1899 euros en 512 Go. Du 11/08 au 26/08, une offre de précommande sur le site officiel de Samsung permet d’acquérir pour le même tarif un bloc de charge, une coque de protection et un stylet S Pen Fold Edition supplémentaires. Une assurance Samsung Care+ d’une durée d’un an est aussi inclue. Une reprise d’un ancien téléphone avec un bonus de 200 euros à ajouter à la valeur du téléphone est aussi prévue à ces dates.

Le Galaxy Z Flip3 évolue

Le Galaxy Z Flip3 est le petit nouveau de la dernière gamme et le dernier design créés par Samsung. Il est lui aussi résistant à l’eau et certifié IPX8, mais ce n’est pas la seule amélioration dont il bénéficie.

L’une des plus flagrantes est le petit écran de façade, qui gagne 0,8 pouce de diagonale pour atteindre 1,9 pouce. Une surface d’affichage plus confortable pour afficher les notifications importantes et même interagir avec l’écran tactile ou prendre des photos sans déplier l’appareil. L’écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces au ratio très allongé de 22:9 et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est toujours aussi bon.

Le smartphone reprend des éléments haut de gamme du Z Fold 3, comme le SoC Snapdragon 888 (avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage cette fois) ou le capteur photo 12 MP avec ouverture f/1,8, stabilisation optique de l’image et autofocus Dual Pixel et l’ultra grand-angle.

Le Galaxy Z Flip3 est disponible dans les coloris crème, lavande, vert, noir, gris, blanc et rose (uniquement sur le site officiel de Samsung pour les trois derniers). Le prix conseillé est de 1059 euros pour la version à 128 Go de mémoire interne et de 1109 euros pour la version 256 Go. Une offre de reprise d’un ancien téléphone avec un bonus de 200 euros à ajouter à la valeur du téléphone permet de faire de belles économies, mais il faut précommander le Z Flip 3 du 11/08 au 26/08 sur le site officiel pour en profiter. La précommande offre aussi une coque en cuir, un chargeur sans fil et une assurance Samsung Care+ d’un an.

Samsung pense aussi à nos poignets et à nos oreilles

Samsung est devenu un acteur respecté du marché audio depuis plusieurs années grâce entre autres au rachat du spécialiste de l’acoustique AKG. Ses écouteurs sans fil Galaxy Buds2 viennent améliorer la formule de la première itération en ajoutant notamment une technologie de réduction active de bruit, toujours pour le même prix de 149 euros. Les coloris noir, blanc, vert et lilas sont disponibles.

Que ce soit pour l’activité sportive, le suivi de la santé ou tout simplement pour avoir une interface connectée au poignet, les montres connectées Galaxy Watch font référence. Et la nouvelle venue, la Galaxy Watch4, ne fait pas exception. Design soigné, toute nouvelle interface Wear OS avec surcouche Samsung, fonctionnalités en pagaille, la smartwatch ne laisse pas indifférent. Prix d’entrée : 269 euros.

Galaxy Watch4 40 mm (Bluetooth) : 269 €

Galaxy Watch4 44 mm (Bluetooth) : 299 €

Galaxy Watch4 40 mm (4G) : 319 €

Galaxy Watch4 44 mm (4G) : 349 €

Galaxy Watch4 Classic 42 mm (Bluetooth) : 369 €

Galaxy Watch4 Classic 46 mm (Bluetooth) : 399 €

Galaxy Watch4 Classic 42 mm (4G) : 419 €

Galaxy Watch4 Classic 46 mm (4G) : 449 €

N’oubliez pas qu’en passant par le site officiel, le Galaxy Watch Design Studio permet de personnaliser la Galaxy Watch4 sans frais supplémentaires. Et en la précommandant chez Samsung, vous obtenez 50 euros de crédit à dépenser sur le Play Store.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.