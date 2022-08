Christopher Lloyd dans The Mandalorian ?, Airbnb s’attaque aux fêtes, Coup de balai dans le Xbox Game Pass, c’est le récap’ !

La star de Retour vers le Futur va-t-elle côtoyer Grogu et consorts ? Airbnb teste un système pour empêcher les fêtes dans ses locations. La liste des jeux qui quittent le Xbox Game Pass. Place au récap’ !

The Mandalorian : Christopher Lloyd ne dit pas non

La saison 3 de The Mandalorian est très attendue tant les enjeux scénaristiques sont légion. Et il se murmure que Christopher Lloyd aurait intégré le casting de la série Star Wars. Interrogé à ce sujet à la Fanboy Expo, Doc a donné une réponse intrigante : « Nous avons tous juré de garder le secret. Alors, je ne sais pas. »

Docteur Emmett Brown, alias Doc, dans Retour vers le Futur

Airbnb à l’assaut des fêtes

Certaines personnes louent des logements sur Airbnb pour y organiser des fêtes. Un véritable fléau qui peut occasionner des débordements. En réaction, Airbnb teste actuellement une nouvelle technologie calibrée pour détecter les fêtards potentiels lorsqu’ils réservent un bien sur la plateforme.

Airbnb s’attaque aux fêtes – Crédit : Pexels

Xbox Game Pass : clap de fin pour des jeux appréciés

Le Xbox Game Pass embarque une kyrielle de jeux. Le catalogue est régulièrement mis à jour dans le sens des arrivées mais aussi des départs. Ainsi, une dizaine de jeux vont tirer leur révérence d’ici la fin du mois. Parmi eux, on retrouve notamment les très appréciés Hades, What Remains of Edith Finch et Spiritfarer.

