Christopher Nolan dévoile un easter egg de Tenet dans Memento

Christopher Nolan est connu pour ses films à sensations, avec une réalisation dans un style qui lui est propre. Ses scénarios sont souvent alambiqués et intrigants. Entre retours dans le temps, réalités parallèles, et failles spatio-temporelles, ses films donnent toujours au public des tas de choses à approfondir et à débattre. Dans ses films, la symbolique est très importante, et les fans sont toujours avides d’analyser les messages cachés dans certaines scènes. Et Christopher vient lui-même d’en dévoiler un nouveau.

Tenet : un easter egg pré-introduit dans Memento

Tenet n’est décidément pas un film comme les autres. Après avoir été présenté dans le jeu vidéo Fortnite, le film nous offre cette fois un easter egg très particulier. D’habitude, les easter eggs font un clin d’œil aux œuvre passées, et non futures. Christopher Nolan a décidé d’inverser la tendance.

Ce clin d’œil adressé à Tenet se trouve dans la scène d’ouverture de Memento. Et Memento est sorti en… 2000, vingt ans avant Tenet. C’est donc un easter egg adressé des années avant la sortie de Tenet, ce qui le rend encore plus intéressant. A l’évidence, Christopher Nolan ne se contente pas de jouer avec le temps uniquement dans ses films. En tout cas, ce clin d’œil vingt ans en avance renforce le lien entre le réalisateur et la notion de temps.

Christopher Nolan avait eu l’idée de cette scène il y a des bien des années

Ce clin d’œil s’adresse à l’une des meilleures scènes de Tenet. Celle montrant une balle repassant par la vitre qu’elle a brisée, pour retourner dans le barillet du pistolet. Dans Memento, la scène d’introduction montre un phénomène similaire. « J’avais cette idée d’une balle se faisant aspirer du mur et revenant dans le canon d’un pistolet. C’est une image que j’avais mise dans Memento pour démontrer la structure de ce film, mais j’ai toujours nourri cette ambition de faire un film où les personnages doivent faire face à cette réalité physique. D’une certaine manière, une idée se réalise quand le moment est venu, et c’est un processus difficile à quantifier. » a déclaré le réalisateur.

Il aura donc fallu vingt ans à Christopher Nolan pour accomplir cet enchaînement. Tenet a pris énormément de temps au réalisateur. Il tenait à ce que le film apprenne de ses autres productions. « Vous construisez en vous appuyant sur ce que vous avez fait dans le passé. » conclut-il sobrement.

