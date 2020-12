Christopher Nolan serait prêt à adapter ses films en jeux vidéo

Le réalisateur Christopher Nolan porte un profond respect pour l’industrie des jeux vidéo. A tel point qu’il serait prêt à voir ses films adaptés par le secteur. Son style visuel lui permettrait de toucher un plus large public en passant par ce média ultra populaire. Salué par la critique, Nolan pourrait marquer de son empreinte l’univers du gaming. Son atmosphère particulière et ses contenus narratifs complexes pourrait donner naissance à de belles adaptations sur console.

Christopher Nolan : Une future entrée dans le monde des jeux vidéo ? – Crédit : Warner Bros

Grâce à sa popularité grandissante et une incursion réussie dans le monde de Batman, Nolan pourrait révolutionner le domaine. De Inception en passant par Tenet, le réalisateur a de quoi adapter de beaux formats en jeux ultra efficaces.

Du cinéma au jeu vidéo

Dans une interview avec Geoff Keighley, Nolan parle ouvertement de la possibilité d’adapter ses propres films. « C’est définitivement quelque chose qui m’intéresse. C’est un monde incroyable » confie le réalisateur. Nolan confirme également son immense respect pour l’art et le processus de création des jeux. Mais le réalisateur sera très exigeant en cas d’adaptation .

« Je ne veux pas faire simplement un jeu sous licence. On ne veut pas simplement utiliser la marque établie par un film. Et je ne veux pas voir un simple brouillon. On veut voir quelque chose de génial » affirme Nolan. Mais le réalisateur entend parfaitement les concessions qui peuvent être faites. Il souhaite simplement que tout soit parfaitement calibré, pensé et étudié. Car souvent les adaptations de films en jeux sont assez mauvaises. Les calendriers de développement engendrent des sacrifices qui pèsent sur le résultat final.

Les films de Nolan pourraient constituer un incroyable matériau. Les développeurs pourraient proposer des univers interactifs passionnants. Mais le réalisateur voudra pour sûr valider chaque étape créative. Pour le moment, rien est encore acté. Mais ces déclarations donnent l’espoir aux fans de voir apparaître sous peu un jeu adapté des chefs d’oeuvre de Nolan.

Nolan pourrait donc diversifier ses formats dans le futur. Il faudra cependant encore s’armer de patience. Alors les fans devront encore se replonger dans la filmographie incroyable du réalisateur pour patienter encore un peu.

Source : Screenrant

