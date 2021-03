Chrome OS a droit à une refonte complète pour son 10e anniversaire

Parmi celles-ci, on retrouve notamment Phone Hub, une interface qui vous permet de contrôler les principales fonctionnalités de votre appareil Android depuis votre Chromebook.

Les Chromebooks ont maintenant 10 ans. Google fête l’événement avec une mise à jour majeure de Chrome OS qui offre plusieurs fonctionnalités bienvenues. Chrome OS 89 apporte tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la productivité, la connectivité, et plus encore. La mise à jour est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. Vous pouvez vérifier manuellement si vous l’avez reçue dans les paramètres de Chrome OS, dans l’onglet « à propos de Chrome OS » puis en cliquant sur « rechercher des mises à jour ».

Quelles nouveautés pour Chrome OS 89 ?

Une nouvelle fonction nommée Phone Hub permet de connecter un téléphone Android à un Chromebook. Comme avec l’application Your Phone de Microsoft sous Windows 10, les utilisateurs de Chrome OS peuvent donc désormais répondre à des SMS, vérifier l’autonomie de la batterie d’un téléphone, activer leur hotspot Wi-Fi et localiser facilement un appareil.

Google a également amélioré sa fonction Wi-Fi Sync afin que les Chromebooks puissent se connecter automatiquement aux réseaux Wi-Fi auxquels vous vous êtes précédemment connecté sur votre téléphone Android ou sur d’autres appareils Chrome OS. Google a aussi amélioré le presse-papiers. En effet, vous pourrez désormais enregistrer les cinq derniers éléments copiés afin de pouvoir en coller facilement un ou plusieurs sur une nouvelle page. Cela vous évitera d’avoir à passer d’une fenêtre à l’autre.

Il est également désormais possible d’enregistrer son écran avec une fonctionnalité dédiée. L’accès aux captures d’écran et aux fichiers épinglés est également facilité grâce au nouvel espace « Tote », disponible sur la plateforme Chrome OS. Le processus de configuration des Chromebook a également été simplifié. Cela permet notamment aux parents d’ajouter plus facilement un compte scolaire pour leur enfant.

Dans quelque temps, Google proposera également la fonction « Partage à proximité » aux Chromebooks. Celle-ci servira essentiellement à transférer des fichiers sans fil (via Bluetooth ou Wi-Fi) entre les appareils compatibles. Du côté de Windows, Microsoft devrait bientôt rendre disponible Windows 10X, son nouveau système d’exploitation.

