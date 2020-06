Chromebook : Google et Parallels s’associent pour le support des applications Windows

Un nouveau partenariat entre Google et Parallels va permettre au système d’exploitation Chrome OS d’accueillir les applications Windows telles que Microsoft Office. La fonctionnalité sera disponible cet automne pour les utilisateurs de Chrome Enterprise.

Crédit : Parallels / Google / GalaxieMedia / Auriane Polge

Les appareils Chromebook représentent seulement une petite portion de la part de marché des ordinateurs portables dans le monde. Fonctionnant sous le système d’exploitation Chrome OS, ils sont destinés à une utilisation principalement sur le navigateur web. En effet, les applications Windows ne sont pas compatibles avec les Chromebook. Par exemple, vous ne pouvez donc pas utiliser nativement Microsoft Office sur un Chromebook.

Chromebook : Google et Intel conçoivent des puces dédiées aux PC sous ChromeOS

La fonctionnalité est limitée aux utilisateurs de Chrome Enterprise

Tout d’abord, qu’est-ce que Parallels ? Si vous êtes un utilisateur de macOS, vous en avez probablement entendu parler. C’est une solution très populaire qui permet d’avoir Windows sur Mac grâce à une machine virtuelle et sans avoir à passer par Boot Camp. Son application bureau vous propose d’exécuter des applications Windows sans avoir à redémarrer le Mac.

Le partenariat entre Google et Parallels va donc permettre aux entreprises et aux utilisateurs du Cloud d’avoir accès aux applications Windows complètes sur Chrome Enterprise. C’est une bonne nouvelle pour les sociétés, mais une très mauvaise nouvelle pour vous si vous espériez enfin faire tourner Microsoft Office ou Adobe Photoshop sur votre Chromebook. Espérons que Google ait prévu de tester la fonctionnalité d’abord avec Chrome Enterprise avant de la déployer dans un second temps pour tous les utilisateurs.

Quels sont les meilleurs logiciels à installer en priorité sur son PC ?

L’application Parallels Desktop sera directement intégrée dans Chrome OS. Ainsi, les applications Windows ne requerront pas de connexion à Internet pour les utiliser. Cependant, des doutes persistent encore au niveau des capacités d’un Chromebook. Ce ne sont pas des ordinateurs puissants prévus pour une telle utilisation donc ce n’est pas certain que les applications tournent correctement. Néanmoins, la fonctionnalité peut se révéler très pratique pour les employés au télétravail qui n’ont plus accès à l’ordinateur de leur bureau. Enfin, Google et Parallels n’ont pas encore donné beaucoup de détails sur leur partenariat. Nous en saurons davantage au déploiement de la fonctionnalité cet automne.

MacBook Pro 16 pouces : l’AMD Radeon Pro 5600M, nouvelle option à 1 000 €

Source : The Verge