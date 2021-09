Chucky : la série SYFY s’offre un nouveau visuel effrayant

La poupée tueuse s’apprête enfin à faire son retour sur le devant de la scène. Après avoir terrorisé le public dans les salles obscures, c’est désormais à la télévision que Chucky viendra hanter la nouvelle génération. Meurtrier vulgaire, violent, Chucky est certainement l’un des personnages de films d’horreur les plus effrayants. Alors ce retour méritait un poster à la hauteur de sa réputation. SYFY vient ainsi de dévoiler un nouveau visuel, faisant largement référence aux origines de la franchise. Si la saga avait basculé dans la satire, elle semble désormais renouer avec un côté bien plus sombre et cruel.

Chucky s’offre un visuel effrayant – Crédit : Syfy

Avec son slogan « une histoire classique de la colère » et un couteau reflétant l’image de la poupée, il y a donc fort à parier que cette nouvelle série ne fera pas dans la dentelle. Tout cela sent bon le retour aux sources, sans artifices comiques.

Chucky : un poster monstrueux pour fêter le retour de la poupée tueuse

En plus des bandes-annonces déjà dévoilées, ce visuel semble en effet présager un retour aux fondamentaux de la saga. Le slogan en lui-même est un indice de taille, laissant penser que la série expliquera les origines de la possession de la poupée. Chucky semble vouloir s’offrir une nouvelle jeunesse en terrorisant une bande d’adolescents. On sent la volonté de faire découvrir à la nouvelle génération ce tueur emblématique. La série devrait ainsi faire la part belle à des histoires parallèles tout en introduisant Chucky dans le quotidien de cette bande.

Après des reboots pas franchement convaincants, Chucky s’apprête donc à renaître de ses cendres. Si la poupée n’a rien perdu de son langage fleuri, la série ne basculera pas pour autant dans le pastiche permanent. C’est ce qu’avaient reproché les fans aux derniers opus. Chucky risque, au contraire, de semer le trouble dans la vie d’adolescents perdus. Intimidation, harcèlement risquent donc d’être des poncifs de ce projet, attendu comme le messie.

Reste à savoir si la série tiendra toutes ses promesses. Mancini n’a pas le droit à l’erreur après avoir promis un programme horrifique et cruel. Encore quelques semaines de patience avant de découvrir le résultat. En attendant, Chucky aiguise bien sagement son couteau favori !

Source : Screenrant