Citroën AMI, une voiture électrique à moins de 7 000 euros

La Citroën Ami est une voiture électrique atypique à plus d’un titre. Taillée pour la ville exclusivement, elle ambitionne de révolutionner la mobilité électrique avec un prix de vente très compétitif et un modèle de distribution jamais vu dans le monde de l’automobile.

Citroën s’est fait une spécialité de proposer des véhicules résolument non conformistes. La preuve avec l’AMI, une petite voiture électrique atypique à plus d’un titre. Basée sur l’Ami One Concept, un concept car qui a été dévoilé à l’occasion du Salon de Genève 2019, ce modèle de série devait être à l’honneur durant l’édition 2020 du salon helvète qui a finalement été annulée.

Qu’importe, la Citroën Ami arrive en concession, ou plutôt en magasin. Car non contente d’être une voiture électrique différente, elle adopte également des canaux de distribution inédits. En effet, alors qu’il fallait jusqu’à présent se rendre chez un concessionnaire pour acheter et prendre livraison de sa voiture, l’Ami change la donne pour s’apparenter à n’importe quel produit d’électronique grand public. Ainsi, la marque aux Chevrons s’est associée au réseau Fnac-Darty.

Une fois l’achat finalisé, il est possible de se faire livrer sa voiture à domicile ou de la récupérer dans un point de collecte à l’instar d’un téléviseur ou d’un ordinateur par exemple.

S’il est déjà possible de la commander sur les sites Fnac et Darty. Les premières livraisons clients interviendront à partir de la fin du mois de juillet.

Rendez-vous sur le site de la Fnac ou de Darty pour choisir le style que vous souhaitez pour votre Ami.

Un prix très agressif pour la Citroën Ami

Eu égard à son positionnement tarifaire, à partir de 6900 euros, la Citroën AMI peut séduire un large public à la recherche d’un véhicule électrique. Vous vous en doutez, il ne s’agit pas ici de rallier la Côte d’Azur au départ de Paris à l’occasion des vacances. En revanche, c’est une solution pratique dans un usage de mobilité urbaine pour se déplacer en toute sécurité et à l’abri des intempéries.

Et autre atout de poids, l’Ami peut être conduite par tout le monde, ou presque, puisqu’il faut malgré tout avoir plus de 14 ans pour cela. En effet, pas besoin de permis pour prendre le volant. L’Ami dispose clairement du profil pour devenir une voiture partagée par toute la famille.

Ses dimensions ramassées de 2,41 mètres de long pour 1,39 mètre de large et 1,52 mètre de haut lui permettent de se faufiler en ville tout en accueillant deux passagers à bord. Pour ceux qui s’inquiètent de la position de conduite, Citroën promet un niveau d’assise similaire à celle des autres véhicules. Le constructeur insiste aussi sur la maniabilité de l’Ami qui dispose d’un diamètre de braquage de 7,20 mètres seulement et des roues de 14 pouces placées aux quatre coins de la carrosserie. « Sous le capot », la Citroën Ami est animée par un moteur électrique de 8 ch pour une vitesse de pointe de 45 km/h qui est suffisante pour un usage urbain mais pas pour s’aventurer sur les voies rapides telles que les autoroutes ou le périphérique parisien par exemple. En revanche, elle est homologuée comme une voiture sans permis ce qui permet là encore de limiter les frais.

75 km d’autonomie

La Citroën Ami est alimentée par une petite batterie de 5,5 kWh qui lui confère une autonomie jusqu’à 75 km sur un cycle WLTP. Suffisant pour les déplacements quotidiens, surtout si vous avez accès à une prise de courant à destination. En effet, cette configuration a l’avantage d’offrir la possibilité de recharger la batterie en seulement 3 heures sur une prise domestique de 220V à l’aide du câble qui est fourni. Celui-ci est rangé au niveau de l’accès côté passager.

Pas besoin de Wallbox ou de tout autre équipement onéreux et encombrant, même si la Citroën Ami reste bien entendu compatible à l’aide d’un câble en option. Précisons également que la batterie peut aussi être rechargée sur une borne publique en cas de besoin. Enfin, cette dernière qui est située à plat sous le plancher permet de maximiser l’espace dans l’habitacle au design épuré à l’extrême.

Une voiture idéale pour la mobilité urbaine.

Une voiture connectée

Vu ses dimensions, la Citroën Ami doit ruser pour offrir une habitabilité confortable aux deux passagers. Tout d’abord, les surfaces vitrées (pare-brise, vitres latérales, lunette arrière mais aussi le toit panoramique de série) représentent 50% de la surface totale située au-dessus de la ligne de caisse. En revanche, pas de commande électrique pour les vitres latérales qui s’ouvrent en basculant vers le haut comme sur la 2 CV.

Par ailleurs, l’accès est facilité par les deux grandes portes de taille identique, qui s’ouvrent de façon antagoniste. A cela s’ajoutent les deux sièges qui sont décalés afin d’offrir plus d’espace au niveau des épaules et des jambes. En revanche seul le siège conducteur est réglable en longueur grâce à des glissières. S’il est fixe, le siège passager a l’avantage d’offrir plus de place à l’avant de sorte à pouvoir ranger un bagage cabine par exemple. A ce propos, notez que si la Citroën Ami est dépourvue de coffre. Elle propose néanmoins une deuxième zone de rangement à l’arrière des sièges.

Enfin, suivant la tendance actuelle des voitures électriques équipées d’une instrumentation réduite et épaulée par le smartphone, la Citroën Ami dispose d’un emplacement central pour les appareils mobiles. A défaut d’écran d’infodivertissement intégré dans la console de bord, les applications de navigation et de musique sont affichées sur le smartphone. Enfin, l’application My Citroën permet de se connecter à l’Ami pour connaitre l’autonomie restante, l’état de charge et le temps restant pour atteindre les 100% de capacité. C’est également My Citroën qui affiche l’emplacement des bornes de recharge publiques à proximité via Free2Move Services.

Malgré des dimensions extérieures réduites, la Citroen Ami offre un espace intérieur surprenant.

