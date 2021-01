Le clavier Corsair K60 RGB Pro à 85€ chez Boulanger

Le clavier gamer Corsair K60 RGB Pro bénéficie d’une belle réduction chez Boulanger. Affiché habituellement au alentours de 130€, il passe à 85€ grâce à une remise et à un code promo.

Le clavier Corsair chez Boulanger cumule remise et code promo

Si en tant que gamer vous recherchez actuellement le clavier parfait pour jouer, voici celui qui devrait vous plaire. En plus de ses nombreux atouts c’est également son prix très intéressant qui devrait retenir toute votre attention.

Son design est particulièrement attirant, en aluminium brossé et anodisé en noir et quand au rétroéclairage il va illuminer votre pièce et votre partie de jeu. Compatible au ICUE grâce à l’éclairage RGB vous serez complétement immergé dans votre jeu, en effet le clavier suivra vos actions de jeu en temps réel.

Le clavier propose en plus un confort de frappe irréprochable grâce aux switchs mécanique Cherry Viola. La technologie anti-ghosting avec rollover complet sera adaptée aux personnes qui ont une vitesse de frappe au-dessus de la moyenne.

Pour profiter d’un tarif aussi intéressant, Boulanger propose une remise avec en plus un code promo VIP15. Au prix de départ de 129,99€ il vous reviendra à l’achat à 85€. Pour ne pas payer de frais supplémentaire, il vous suffit de sélectionner un retrait dans votre magasin Boulanger le plus proche. Sachez également que si besoin, le magasin reprendra votre ancien clavier lors du retrait de votre commande.

Pour compléter votre équipement, la souris gaming Logitech MX518 est à moins de 20€ chez Boulanger.