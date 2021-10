Clavier + souris Logitech MK235 sont au prix incroyable de 17,99 €

Si vous êtes à la recherche d’un clavier ou d’une souris, pourquoi ne pas profiter de ce bon plan pour acheter les deux éléments ensembles. Chez Amazon, le clavier et la souris Logitech MK235 sont en ce moment en promotion, en effet avec une réduction de 40 %, ils passent à 17,99 € au lieu de 29,99 €.

Clavier + souris sont à petit réduit chez Amazon

C’est une offre exceptionnelle qu’il ne faudra pas rater chez Amazon. Pour être certain(e) de pouvoir en bénéficier, nous vous conseillons de vite passer votre commande, car au tarif de 17,99 € ce lot contenant un clavier et une souris Logitech MK235 vont très vite partir. En effet, affiché au prix de départ à moins de 30 €, les deux produits cumulent une remise de 40 % soit une économie immédiate dans votre poche de 12 €.

Concernant la souris, elle est livrée avec le mini récepteur USB Unifing qui vous permettra de la connecter directement à votre ordinateur. Côté autonomie, le constructeur assure que la batterie peut fonctionner pendant 1 an et 3 ans pour le clavier et pour la portée vous pourrez vous placer jusqu’à 10 mètres de votre ordinateur. Si vous avez tendance à boire et à manger en travaillant, vous n’aurez pas à changer vos habitudes, car le clavier et la souris sont étanches et donc résistants aux éclaboussures.