Clé USB 3.0 : une SanDisk 256 Go à 28,98€ chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’une clé USB 3.0 à un prix raisonnable, cette offre tombe à pic. En effet avec une réduction de plus de 50% il serait dommage de passer à côté.

Clé USB Sandisk : 50% de remise

Cette clé USB répondra parfaitement à vos attentes si vous êtes à la recherche d’un modèle similaire. D’une capacité de 256 Go et au boîtier en métal résistant et élégant, elle saura parfaitement trouver sa place sur votre bureau ou même sur votre porte-clé. En effet un arceau est idéalement prévu pour pouvoir l’accrocher et l’emporter partout avec vous.

La clé USB de Sandisk se veut rapide. Mais attention, la vitesse de 150 Mo/s annoncée n’est valable qu’en lecture. En écriture, il faut tabler sur 20 Mo/s. Un résultat qui permet tout de même de copier un DivX en 30 secondes. Autant dire que pour les fichiers divers, comme les documents ou les photos, le téléchargement sera encore plus rapide.

Affiché au prix de départ à 65,99€, Amazon propose donc une remise très intéressante de 56% soit un prix de 28,98€, vous pourrez en plus bénéficier de la livraison gratuite.