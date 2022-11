CleanMyMac X un logiciel idéal pour rebooster votre Mac

Nettoyer, protéger et optimiser, c’est ce que propose CleanMyMac X pour donner un sérieux coup de pouce à votre Mac. Le logiciel se distingue par son efficacité et sa simplicité d’utilisation.

Malgré la légende qui veut que les Macs n’en aient pas besoin, si vous ne nettoyez pas en profondeur votre système de temps en temps, vous risquez fort de connaitre de nombreux ralentissements. En utilisant CleanMyMac X vous offrez à votre machine un nettoyage efficace, une optimisation de votre espace de stockage et une amélioration des performances. Et, précieux bonus, CleanMyMac ajoute une protection contre les malwares et un monitoring en temps réel des principaux indicateurs. Ce dernier volet étant gratuit pour tous les utilisateurs.

Précisons que CleanMyMac est un logiciel “notarized” par Apple, ce qui signifie que le code du logiciel a été vérifié par Apple et qu’il ne contient aucun élément malicieux.

Découvrir l’offre



Une application Menu qui vous accompagne en temps réel

Ce tableau de bord gratuit baptisé Menu va vous permettre d’obtenir en temps réel toutes les informations nécessaires sur le déroulement en cours de l’activité de votre Mac. Une fois le logiciel téléchargé puis installé, l’application apparait sous forme de picto dans votre barre supérieure et permet d’un simple clic de jeter un œil à tout moment sur les indicateurs importants.

L’application Menu de CleanMyMac X intervient sur 6 axes principaux :

La batterie : on visualise l’avancée de la recharge en cours et le temps nécessaire pour la compléter, l’état de santé de votre batterie et son été de dégradation, mais aussi sa température avec une analyse qui permet de savoir si tout est normal.

: on visualise l’avancée de la recharge en cours et le temps nécessaire pour la compléter, l’état de santé de votre batterie et son été de dégradation, mais aussi sa température avec une analyse qui permet de savoir si tout est normal. Le processeur : on peut connaitre le taux d’occupation du processeur et qu’elles sont les applications qui le sollicitent le plus. Ce qui permet de fermer une application trop gourmande si on n’a par exemple besoin de récupérer de la puissance pour effectuer une tâche qui nécessite de la puissance processeur. Un suivi de la température est également proposé.

: on peut connaitre le taux d’occupation du processeur et qu’elles sont les applications qui le sollicitent le plus. Ce qui permet de fermer une application trop gourmande si on n’a par exemple besoin de récupérer de la puissance pour effectuer une tâche qui nécessite de la puissance processeur. Un suivi de la température est également proposé. La mémoire vive : cela délivre un état instantané de l’état de la mémoire vive, les applications les plus gourmandes et les tâches à interrompre si vous avez ponctuellement besoin de plus de capacité.

: cela délivre un état instantané de l’état de la mémoire vive, les applications les plus gourmandes et les tâches à interrompre si vous avez ponctuellement besoin de plus de capacité. Le stockage : d’un coup d’œil vous connaissez le taux d’occupation de votre disque et sa répartition entre les différentes typologies de fichiers. Vous obtenez également un indicateur sur l’état de santé de votre disque et sa température à l’instant t.

: d’un coup d’œil vous connaissez le taux d’occupation de votre disque et sa répartition entre les différentes typologies de fichiers. Vous obtenez également un indicateur sur l’état de santé de votre disque et sa température à l’instant t. Le réseau : cela permet de connaitre le taux d’occupation de votre bande passante en temps réel et si vous avez des doutes sur la qualité de votre débit vous pouvez lancer un test aussi bien pour le trafic montant que descendant.

La protection : CleanMyMac X va vous fournir un rempart en temps réel contre les malwares et vous informer de tous les fichiers qu’il est en train d’analyser.

Pour bénéficier de ce tableau de bord, il vous suffit de télécharger et d’installer gratuitement CleanMyMac X. Ce sera également l’occasion de profiter de la période d’essai gratuite d’un mois qui vous permet d’aller plus loin dans le nettoyage de votre machine.

Et si vous êtes satisfait, plusieurs formules sont proposées : 39,95€/an pour 1 forfait pour 1 Mac et 59,95€/an pour 2 Mac. Ceux qui sont réticents à prendre un abonnement peuvent acquérir définitivement le logiciel pour 79,95€ pour 1 Mac, 119,95€ pour 2 Mac et 179,95 pour 5 Mac. Quelle que soit la formule retenue vous profiterez d’un support 24h/24 et 7j/7.

Une analyse qui dresse le bilan de l’état de votre Mac

Pour bien commencer avec CleanMyMac X, il faut après installation démarrer une analyse en profondeur. Vous obtiendrez ainsi une photographie des points qui méritent votre attention en ce qui concerne le nettoyage, la protection et les performances. Vous verrez ainsi les gros fichiers inutiles qui mériteraient d’être supprimés, les menaces potentielles et les tâches en cours qui ralentissent votre Mac.

Après ce premier audit, vous pouvez choisir de laisser CleanMyMac X s’occuper de tout et mettre en œuvre les solutions qui s’imposent. Mais vous êtes toujours libre de garder la main et de prendre les décisions qui vous paraissent pertinentes. L’interface de CleanMyMac X est particulièrement claire et les explications en français sans ambiguïté vous proposent un accompagnement très didactique.

Opération nettoyage !

L’outil va identifier les fichiers non essentiels pour libérer de l’espace sur votre système y compris les déchets système générés automatiquement, les fichiers copiés en local qui font doublons avec les pièces jointes de votre mail, les fichiers en attente dans les poubelles… Si vous ne vous contentez pas d’un nettoyage a minima, l’outil va vous offrir une vision claire des fichiers qui occupent votre espace disque pour aller plus loin.

Vous pouvez ainsi focaliser sur le Système et supprimer les fichiers temporaires devenus superflus et les éléments endommagés qui risquent de créer des dysfonctionnements.

CleanMyMac X s’attaque aussi à votre mail en supprimant des pièces jointes en doublon mais aussi les centaines de logos d’entreprise présents dans les signatures de vos correspondants.

Un espace baptisé Télescope vous permettra de visualiser rapidement où sont stockés les fichiers sous forme de bulles de différentes tailles, quels sont les plus volumineux et d’identifier des dossiers très anciens sans intérêt à présent mais qui occupent toujours un espace non négligeable. L’interface vous laisse le choix et vous gardez toujours le contrôle sur les actions à mener.

Et si vous souhaitez effectuer un nettoyage complet qui ne laisse aucune trace derrière vous, il suffit de vous rendre dans la catégorie au nom évocateur : « Destructeur ». Vous pourrez alors activer un nettoyage complet qui assure qu’aucun élément ne traine sur votre disque et que leur récupération ne sera pas possible.

Les fichiers indésirables détectés

CleanMyMac X joue aussi un rôle important dans la protection contre les logiciels malveillants. Pour cela, il s’appuie sur une base de données enrichie en permanence pour s’assurer qu’aucun malware ne vienne polluer votre machine. L’analyse s’effectue en temps réel mais déclencher un scan régulier pour explorer le moindre recoin de votre Mac peut s’avérer utile.

Et petite nouveauté apportée par la dernière mise à jour, l’outil identifie à présent les applications provenant de Russie ou de Biélorussie afin de vous protéger des cybermenaces potentielles.

En effet, même si les logiciels provenant de ces pays ne contiennent pas forcément d’éléments malveillants, les projets de lois fédéraux appliqués depuis 2016 par la Russie ont de quoi inquiéter. Ils obligent tous les fournisseurs et services en ligne (messageries, emails, réseaux sociaux, etc.) qui ont une présence en Russie à stocker les données des utilisateurs sur des serveurs russes auxquels le FSB (Service fédéral de sécurité) peut facilement accéder sur demande et sans ordonnance du tribunal. Bref, rien de très rassurant pour la confidentialité de vos données. Le plus prudent est donc de les désinstaller à l’aide de CleanMyMac X.

En effet, désinstaller une application totalement sans qu’aucun petit fichier ne traine dans un obscur n’est pas évident, même sur un Mac. Un problème réglé grâce à CleanMyMac qui vous permet d’identifier rapidement toutes les applications présentes sur votre ordinateur et celles qui n’ont pas été utilisées depuis plus de 6 mois ou qui apparaissent comme suspectes. Il est également possible de « réinitialiser » n’importe quel logiciel dans sa version d’origine.

Renouez avec les performances

CleanMyMac X propose aussi d’agir sur la performance de votre machine pour cela il intervient sur 2 aspects. La partie optimisation qui va détecter par exemple les fichiers d’ouverture laissés par certaines applications, même si vous ne les utilisez plus. Vous verrez également quelles sont les applications les plus gourmandes d’un seul coup d’œil et les éventuelles applications bloquées.

Une zone « Entretien » permet aussi d’intervenir sur la Ram. Une action qui peut se révéler indispensable si votre mac vous semble lent ou si vous avez besoin d’ouvrir une application ou un fichier particulièrement volumineux sans que cela vous prenne un temps infini.

De nombreuses autres possibilités sont offertes comme vider le cache DNS ou réindexer Spotlight si vous estimez qu’il perd en performances.

Avec CleanMyMac X aucun élément susceptible de vous ralentir ne sera oublié, de quoi offrir un sacré coup de boost à votre Mac !

Découvrir l’offre



Cet article a été rédigé en partenariat avec CleanMyMac.