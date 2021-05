Clubhouse est enfin disponible sur Android, mais toujours en bêta privée

Clubhouse, le fameux réseau social audio, est finalement disponible sur Android après plus d’un an d’attente. Néanmoins, comme sur iOS, Clubhouse est toujours en bêta privée sur Android et il est uniquement accessible aux États-Unis pour le moment.

Si vous suivez de près ou de loin les actualités relatives aux réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà entendu parler de Clubhouse. Il s’agit du fameux réseau social uniquement basé sur l’audio. D’ailleurs, Twitter a failli le racheter pour 4 milliards de dollars avant de se raviser et de continuer le développement de sa propre formule appelée Spaces.

Clubhouse est disponible sur Android – Crédit : Clubhouse

Clubhouse a débarqué en avril 2020 sur iOS en bêta privée. Seulement les utilisateurs qui ont reçu une invitation peuvent y accéder. Après plus d’un an d’attente, Clubhouse est finalement disponible sur Android. Néanmoins, pas de changement au niveau de son accessibilité. Le réseau social audio est bel et bien toujours en bêta privée. Cerise sur le gâteau, il est uniquement disponible aux États-Unis et il le sera dans les jours qui viennent au Royaume-Uni. Il s’est d’ailleurs récemment fait voler des données d’1,3 million de comptes.

La version Android de Clubhouse sera bientôt disponible en France

Dans un communiqué sur son blog, Clubhouse a d’abord précisé que la plateforme sera disponible dans les pays anglophones avant de confirmer son arrivée progressive dans le reste du monde, y compris la France. Nous n’avons pas de date plus précise pour le moment.

De plus, Clubhouse a expliqué que son déploiement progressif permet de « recueillir les commentaires de la communauté, de résoudre les problèmes que nous constatons et de travailler pour ajouter quelques fonctionnalités finales telles que les paiements et la création de clubs avant de les déployer plus globalement ».

Pour rappel, Clubhouse a notamment connu un gain de popularité avec le passage de célébrités telles que Mark Zuckerberg, Kevin O’Leary, 21 Savage, Drake, Oprah ou encore Elon Musk. Enfin, si Clubhouse veut continuer à tenir tête à ses concurrents comme Facebook avec son clone, son arrivée sur Android est une bonne chose. Cependant, il ne doit pas non plus tarder à rendre la bêta publique.

Source : Android Central