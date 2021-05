Clubhouse sera disponible sur Android en France dès vendredi, à condition d’être invité

Pendant plusieurs mois, l’application Clubhouse n’était disponible que sur iOS d’Apple, laissant les utilisateurs Android sur la touche. Cependant, cela va changer à partir de cette semaine.

Application Clubhouse – Crédit : William Krause / Unsplash

Après avoir lancé sa version bêta de l’application Android le 9 mai aux États-Unis, le réseau social vocal Clubhouse est prêt à déployer l’application pour les utilisateurs Android du monde entier.

Sur Twitter, Clubhouse a annoncé que l’application Android de Clubhouse sera déployée au Brésil, au Japon et en Russie le 18 mai, c’est-à-dire mardi, puis en Inde et au Nigeria le vendredi. Le réseau social précise également que d’ici vendredi, tous les pays du monde devraient avoir accès à l’application sur le Google Play Store. Ainsi, en France, il devrait être possible de télécharger l’application en fin de semaine.

Pour rejoindre Clubhouse, il faudra être invité

L’extension à la plateforme Android devrait permettre à Clubhouse de gagner instantanément de nouveaux utilisateurs. Cependant, il faut rappeler que pour rejoindre l’application, il faudra y être invité par un autre utilisateur. Ce mode de fonctionnement a vite fait décoller la popularité de la plateforme sur iOS. Depuis, des concurrents comme Facebook ont dévoilé leur propre alternative à l’application.

Si aucun de vos amis n’utilise déjà l’application, pas de panique. Il est toujours possible de vous rendre sur d’autres réseaux sociaux comme Twitter et demander à des inconnus de vous inviter pour rejoindre Clubhouse. Clubhouse aurait atteint les 10 millions d’utilisateurs au cours de la première année. De plus, elle a récemment été évaluée à 4 milliards de dollars.

Outre l’annonce de son expansion mondiale sur Android, Clubhouse a déclaré qu’elle travaillait à la parité des fonctionnalités sur Android et iOS. Pour l’instant, l’application Android ne disposerait toujours pas de plusieurs fonctionnalités offertes sur iOS. Lors des premiers tests, il semble qu’il n’était toujours pas possible de suivre un sujet, créer ou gérer un club, lier les profils aux autres réseaux sociaux. Il ne serait pas non plus possible d’effectuer des paiements ou modifier le nom de son profil.

Source : Clubhouse