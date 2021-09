Cobra Kai (Karaté Kid) : la saison 4 disponible le 31 décembre

Le 31 décembre prochain, vous pourrez retrouver Daniel LaRusso (joué par Ralph Macchio) dans la saison 4 de Cobra Kai, la série qui poursuit la légendaire franchise de Karaté Kid pour les anciens et les nouveaux fans. C’est ce que vient de révéler Netflix dans le cadre de son événement annuel Tudum.

Cobra Kai : le retour du mythique tournoi de karaté All Valley de 1984

Une nouvelle bande-annonce d’1 minute 13 est sortie à cette occasion pour présenter cette saison 4. Comme dans les précédentes, on suivra Ralph Macchio, 30 ans après les événements du All Valley Karate Tournament de 1984. Le mythique tournoi de karaté devrait être mis en scène dans cette nouvelle saison de Cobra Kai, maintenant que les élèves du dojo sont officiellement autorisés à y participer.

Nouvelles alliances, enjeux très élevés… C’est peut-être le destin tout entier de All Valley qui pourrait basculer dans cette saison de Cobra Kai, avec des défis encore plus difficiles que jamais pour les karatékas et leur entraîneur.

À lire aussi > Netflix octobre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

4 nominations aux Emmy Awards pour la saison 3 de Cobra Kai

La saison 3 de la série Cobra Kai vient de recevoir pas moins quatre nominations aux Emmy Awards : meilleure série comique, meilleures performances de cascadeurs, meilleur montage sonore pour une série comique ou dramatique, et meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique. La célèbre cérémonie de récompenses des séries TV aux États-Unis a récemment été parodiée par les super-héros de la série The Boys, avec des tenues de gala extravagantes et improbables.

Terrence Silver (Thomas Ian Griffith) reviendra au dojo, sans doute avec un nouveau plan funeste pour faire tomber Daniel, de même que Johnny Lawrence (William Zabka), Miguel Diaz (Xolo Maridueña) et Amanda LaRusso (Courtney Henggeler), entre autres. Les acteurs Dallas Dupree Young et Oona O’Brien rejoignent aussi la distribution pour la quatrième saison à venir.

Source : Netflix