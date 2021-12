Cobra Kai, saison 4 : trailer pour la série Netflix, Daniel LaRusso affronte Terry Silver

Cobra Kai dévoile le trailer de la saison 4. Et la série Netflix promet énormément avec de nouvelles alliances et adversaires à affronter.

Le trailer de la saison 4 se dévoile – Crédit : Netflix

Netflix propose beaucoup de séries populaires. On pense immédiatement à Squid Game, The Witcher, La Casa de Papel, Stranger Things ou encore… Cobra Kai. La suite du long-métrage Karaté Kid, un gros morceau de cinéma pour beaucoup. Et les spectateurs répondent présents pour découvrir les aventures de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, 30 ans après le film. Pour rappel, à la fin de la saison 3, les combattants acceptent de faire équipe pour affronter Terry Silver. Le grand méchant de Karaté Kid 3 incarné (de nouveau) par Thomas Ian Griffith. Et en attendant la diffusion de la saison 4, cette dernière dévoile son trailer officiel.

Une saison aux enjeux énormes

On connaît déjà beaucoup d’informations à propos de la saison 4 de Karaté Kid. Notamment la date de diffusion des épisodes supplémentaires : le 31 décembre. De quoi bien terminer l’année 2021 et la promesse de découvrir la suite après un cliffhanger en fin de troisième saison. Le trailer nous montre Daniel LaRusso déclarant à sa compagne, Amanda LaRusso : « Si Johnny et moi arrivons à travailler ensemble et gagnons, Cobra Kai n’aura plus rien à faire ». Car on parle de grands enjeux pour la quatrième saison ! Johnny Lawrence entraîne les enfants pour arriver au sommet.

Dans le trailer, les méchants souhaitent semer le trouble sur l’amitié entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Leur ancienne rivalité renaît lorsqu’ils se battent pour mener le combat. Une question se pose donc : les anciens rivaux pourront-ils enterrer la hache de guerre pour le bien de tous ? Mener les élèves à la victoire du 51ème tournoi annuel de karaté des moins de 18 ans de All Valley ? Beaucoup de questions auxquelles cette saison 4 de Cobra Kai va répondre.

Comme précisé plus tôt, la saison 4 de Cobra Kai débarque le 31 décembre 2021. Les spectateurs pourront profiter de ces épisodes en marge de la nouvelle année. Un cadeau plutôt généreux de la part de Netflix.

Source : WGTC