Cobra Kai : voici la bande-annonce vengeresse de la saison 5 !

Cobra Kai saison 5 – Crédit : Netflix

Le 31 décembre dernier, les fans de Cobra Kai ont pu dévorer la saison 4 sur Netflix. Et les festivités vont reprendre prochainement puisque l’acte 5 s’invitera sur la plateforme à compter du 9 septembre prochain. À quelques semaine du lancement, le N rouge a dévoilé la bande-annonce de la saison 5 du spin-off de Karaté Kids.

Pour rappel : à la fin de la saison 4, le dojo de John Kreese et Terry Silver a remporté une victoire (frauduleuse) au tournoi All Valley. Mais le second cité a joué un bien mauvais à Kreese, s’arrangeant pour qu’il croupisse en prison. Silver a ainsi désormais une autoroute devant lui pour imposer son style de combat « No Mercy » à Los Angeles. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Kreese pourrait bel et bien avoir encore son mot à dire et revenir de plus belle…

Cobra Kai : une saison 5 agitée en perspective !

De son côté, Johnny Lawrence ( William Zabka ) officie désormais en tant que… chauffeur Uber. La déroute au tournoi l’a forcé à fermer son dojo tout comme Daniel LaRusso ( Ralph Macchio ). Pendant ce temps, le karaté violent et sans pitié de Silver se répand dans la ville. Face à cet antagoniste, Daniel pourra compter sur Chozen mais aussi sur Johnny, les deux hommes ayant visiblement enfin mis leurs différends de côté.

Une alliance insolite qui s’annonce passionnante. Vous l’aurez compris, les enjeux seront nombreux pour cette nouvelle saison très attendue qui ne devrait pas être la dernière. Outre le retour de Macchio, Zabka et Yuji Okumoto, la saison 5 mettra également en scène Mary Mouser , Jacob Bertrand , Gianni Decenzo , Vanessa Rubio , Peyton List , Dallas Dupree Young , Oona O’Brien et Griffin Santopietro. Voici la bande-annonce pour faire patienter jusqu’à la sortie du cinquième acte prévue pour la rentrée prochaine.