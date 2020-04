Comet Lake-H, les nouveaux Core mobiles d’Intel pour contrer les Ryzen 4000 Mobiles

Alors que les tous nouveaux Ryzen 4000 Mobiles d’AMD ont récemment été officialisés par leur constructeur, avec d’excellentes performances sur le marché que ces processeurs visent, voici qu’Intel lève le voile sur sa gamme de processeur Comet Lake-H, eux aussi destinés au marché des notebooks.

Une gamme, six modèles du Core i5 au Core i9

En tout, ce sont six modèles qui voient le jour, du Core i5-10300H au Core i9-10980HK. Tous basés sur l’architecture Comet Lake-H, ils sont encore et toujours gravés en 14 nm. Mais Intel semble avoir une fois encore repoussé les limites de cette finesse de gravure : sur les six références, quatre atteignent ou dépassent la barre des 5 GHz (sur un coeur) en mode Turbo.

Les fréquences de base s’échelonnent entre 2,3 GHz et 2,7 GHz selon les modèles, avec un nombre de coeurs compris entre 4 et 8. Tous ces nouveaux processeurs bénéficient bien entendu de l’Hyper-Threading et embarquent 8 Mo à 16 Mo de cache. Côté contrôleur mémoire, Intel annonce le support de la DDR4-2933 là où la précédente génération Cofee Lake-H était officiellement limitée à la DDR4-2666. Le constructeur n’a en revanche pas jugé nécessaire d’ajouter le support des mémoires LPDDR4 et LPDDR4x.

Crédit : Intel

Si l’on rentre un peu plus dans les détails, on notera que seuls les Core i7 et i9 bénéficient du Thermal Velocity Boost, et que tous les modèles affichent un TDP de 45W. Seul le Core i9-10980HK est totalement débloqué, le seul à être partiellement débloqué (sur quatre bins uniquement) étant le Core i7-10850H. Le support de la mémoire Optane d’Intel est bien entendu présent sur tous les modèles de la gamme. Les processeurs Comet Lake-H sont associés à un chipset HM470 qui prends en charge 24 lignes PCIe 3.0, à ajouter aux 16 lignes directement proposées par le processeur (et qui seront probablement exclusivement utilisées par le GPU externe).

Crédit : Intel

Jeu égal avec AMD

Côté performances, de premiers résultats avec les benchmarks Cinebench R20, Cinebench R15 ainsi que 3D Mark ont fait leur apparition sur la toile. Ils montrent globalement que le Core i9-10880H fait plus ou moins jeu égal avec le Ryzen 9 4900HS, avec une avance qui ne dépasse par 3% sur Cinebench R20 en single-coeur, tandis que le Ryzen repasse devant en multi-coeurs. On attendra tout de même la publication de plusieurs résultats de benchmarks pour se faire une réelle idée des performances de cette nouvelle gamme.

