Commando : Schwarzenegger bientôt de retour dans la peau de John Matrix ?

Sorti en 1985, Commando est entré au panthéon des nanars cultissimes. Avec ses scènes de combats dopés à la testostérone, ses dialogues parfois indigents et sa bonne dose « bromance », le film pourrait enfin avoir sa suite. Spécialiste des ragots hollywoodiens, Richtman vient tout juste de confirmer la nouvelle. Alors que nombreux films avec Schwarzenegger ont connu des suites et de nouvelles adaptations, c’est enfin au tour de John Matrix de renaître de ses cendres. Il aura donc fallu patienter 36 longues années pour que le projet aboutisse enfin.

John Matrix est de retour ! – Crédit : Silver Pictures

Depuis l’année dernière, plusieurs membres du casting original espéraient secrètement qu’une suite voit enfin le jour. Preuve en est que le projet n’est pas nouveau et que tout repose désormais entre les mains de Schwarzy.

Un passage de flambeau ?

Pour le moment, peu d’informations filtrent sur le contenu même de ce projet. Il est à parier que Disney est entré en contact avec l’acteur, pour répondre à son cahier des charges du moment : franchiser de grands classiques du cinéma. Selon Richtman, le film ne sera pas une simple suite mais plutôt un redémarrage de ce qui pourrait devenir une nouvelle saga en cas de succès. En effet, il semble que le but soit de passer le flambeau à un jeune comédien même si John Matrix serait bien présent aux côtés de ce nouveau héros.

Mais ce n’est pas tout. Schwarzenegger souhaiterait embarquer dans l’aventure son ancien rival, Sylvester Stallone. Le film pourrait donc mettre à l’honneur ces deux légendes des années 80, avec un entrain assumé pour la nostalgie. Pourtant, en coulisses, on ne sait pas si Schwarzy est vraiment motivé pour tourner cette suite. Beaucoup pensent que le comédien y voit simplement pour l’instant un enjeu financier important pour le pousser à accepter. Cela pourrait également expliquer pourquoi ce nouvel opus mettrait à l’honneur une nouvelle génération de combattants, en faisant de la star un simple invité de marque dans le projet.

Un symbole du passé

A l’instar de Rambo, Commando fait parti des symboles d’un certain cinéma américain, dopé à l’action et aux scènes parfois parodiques sans le vouloir. Il faut recontextualiser le film pour mieux en savourer toutes les nuances. Loin d’être léger, Commando est surtout un prétexte pour montrer la toute puissance assumée des Etats-Unis. Le film n’évite pas les poncifs pour imager cette même idée : hommes devenus des machines de guerres, patriarcat et solidarité masculine borderline.

Les nostalgiques seront heureux, les critiques aiguisent déjà leurs plumes, les curieux ne savent finalement pas quoi en penser. Considéré comme un chef d’oeuvre pour certains ou comme une vaste plaisanterie pour d’autres, Commando s’apprête donc à faire son retour. Ça risque de faire mal !

Source : We Got This Covered

