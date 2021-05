Comment choisir un bon éditeur vidéo ?

La vidéo est devenue la forme de média la plus impactante sur le web. Mais contrairement à du texte ou à une photo, il peut être compliqué de modifier facilement une vidéo pour la corriger ou la personnaliser. D’où l’intérêt d’un éditeur vidéo facile à prendre en main, mais qui ne rogne pas sur les fonctionnalités. Voici les éléments que vous devez prendre en compte avant de choisir votre logiciel d’édition vidéo.

Une interface intuitive

Faites des vidéos en toute simplicité grâce à une interface claire et épurée. De nombreuses informations sont affichées à l’écran sur un logiciel d’édition vidéo, sans compter les innombrables menus, outils et fonctionnalités disponibles. Pour ne pas s’y perdre et gagner en productivité, l’interface doit donc se montrer intuitive. Par exemple, Movavi Video Editor se distingue par son UI agréable, simple à prendre en main pour les débutants tout en restant complète pour les utilisateurs plus aguerris.

Certains éditeurs vidéo proposent également à l’utilisateur de moduler l’interface selon son goût pour qu’elle puisse mieux coller à ses habitudes ou mieux mettre en avant les fonctionnalités les plus utilisées. Pour travailler plus vite, n’hésitez pas à utiliser les raccourcis clavier.

Faites attention aux formats vidéo et codecs supportés si vous travaillez parfois avec des formats exotiques qui ne sont pas forcément pris en charge par tous les logiciels d’édition et de montage vidéo.

Les fonctionnalités

Pour créer des vidéos, l’éditeur vidéo doit offrir un large éventail de fonctionnalités d’édition et de montage qui vont enrichir le contenu original et contribuer à réaliser des œuvres uniques. Nous pensons bien sûr aux indispensables titres, aux transitions de scènes et aux filtres. Mais les logiciels les plus complets vont bien plus loin que ces options de base.

Selon vos besoins, l’ajout d’arrière-plan pour une scène tournée sur fond vert pourrait vous être utile. Si vous utilisez les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, il sera pertinent de pouvoir passer rapidement d’un ratio d’image à un autre pour s’adapter au format vertical des smartphones. Un logiciel comme Movavi Video Editor permet de basculer une vidéo du 16:9 au 9:16 par exemple. Vous pouvez ainsi exploiter des vidéos filmées dans un format standard et les travailler pour les plateformes mobiles, qui captent la majorité de l’audience aujourd’hui.

Il n’est pas toujours possible de filmer avec un trépied ou un stabilisateur d’image, c’est pourquoi vous voudrez peut-être un éditeur vidéo intégrant une fonction de stabilisation, qui va parvenir à supprimer les mouvements de caméra automatiquement pour rendre les rushes vidéo plus exploitables.

Pour les vlogs, let’s play de jeux vidéo ou d’autres types de contenus, il peut être pertinent d’utiliser un logiciel d’édition vidéo prenant en charge l’image dans l’image. Vous pouvez ainsi avoir votre plan principal en grand écran ainsi qu’un angle facecam dans une lucarne dans un coin de l’image.

Une vidéo, c’est du visuel, mais aussi souvent de l’audio. Le plus pratique est encore de recourir à un outil gérant la capture et l’édition d’une voix off intégré directement dans l’éditeur vidéo.

Gratuit ou payant ?

Pour créer des films facilement, il existe des solutions logicielles d’édition vidéo gratuites comme payantes. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, il faudra sans doute passer à la caisse. Pour de l’édition vidéo plus basique qui ne requiert pas de besoins élevés en termes de montage, ce ne sera pas forcément nécessaire. Quand cela est possible, essayez la version gratuite d’un éditeur vidéo payant pour tester son interface et ses possibilités avant de l’acheter. Vous serez ainsi certain que le logiciel vous convient.

Enfin, le support que vous allez utiliser est primordial dans le choix d’un éditeur vidéo. Certains logiciels sont pensés pour le PC avant tout, alors que d’autres seront plus orientés pour une utilisation sur un appareil équipé d’un écran tactile, comme une tablette.

Cet article est une publication sponsorisée par Movavi.