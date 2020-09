Comment contourner le verrouillage d’activation icloud sans mot de passe ?

L’éditeur iMyFone, déjà connu pour ses logiciels d’optimisation, de réparation et de nettoyage de vos smartphones, et principalement pour les appareils Apple, nous propose de découvrir sa toute dernière application dédiée au contournement du verrouillage d’activation iOS : iMyFone iBypasser Bypass Activation Lock.

Pourquoi utiliser iMyFone iBypasser ?

Un logiciel tel que iMyFone iBypasser Bypass Activation Lock peut s’avérer très utile dans différentes situations, notamment lorsque vous avez oublié vos identifiants Apple. Si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe pour débloquer votre iPhone, il n’est pas possible de le récupérer ou de le réinitialiser ou même de le modifier à partir du même smartphone. Pour y parvenir, vous devez absolument disposer d’un autre appareil, qui lui, est bien connecté.

Autre scénario souvent rencontré par les utilisateurs iOS : vous venez d’acquérir un iPhone d’occasion et l’ancien propriétaire ne l’a pas réinitialisé. Là encore, iMyFone iBypasser vous permet de le débloquer pour ensuite enregistrer vos propres identifiants.

Votre Apple ID a été piraté par une application malveillante et vous ne pouvez plus accéder au contenu de votre smartphone, ou bien la fonction de géolocalisation de l’appareil a été activée à votre insu. iMyFone iBypasser vous permet d’accéder à vos réglages et désactiver la fonctionnalité sans passer des heures dans un Apple Store.

Voici quelques exemples où le « jailbreak » et le déverrouillage de votre iPhone, iPad ou iPod Touch peuvent être une alternative intéressante et rapide, plutôt que de prendre rendez-vous dans un Apple Store, ou de passer des heures avec l’assistance en ligne.

Notez que si vous réinitialisez votre appareil iOS ou qu’une mise à jour est installée, le déverrouillage ne sera plus effectif et vous devrez réitérer l’opération de jailbreak pour de nouveau, utiliser le smartphone ou la tablette sans identifiants iCloud.

Sachez également que certaines applications et les appels téléphoniques ne peuvent fonctionner sans vos identifiants Apple. Vous avez par contre, la possibilité de télécharger et d’installer de nouvelles applications, mais leur utilisation demandera obligatoirement des identifiants de connexion.

Comment fonctionne iMyFone iBypasser ?

Il est compréhensible que « jailbreaker » et toucher aux outils de protection de son appareil produisent une certaine appréhension. Il n’est pas toujours évident de modifier le système et de contourner le verrouillage, qui est censé sécuriser votre smartphone ou votre tablette.

Pour cela, iMyFone a tout prévu et facilite l’opération de déverrouillage en accompagnant les utilisateurs à chaque étape. Tout est détaillé en anglais. Il suffit de brancher votre appareil sur votre ordinateur et de suivre les instructions qui apparaîtront au fur et à mesure sur votre écran.

Une fois votre appareil détecté, cliquez sur « Start Jailbreak ».

Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors et vous demande de réaliser quelques manipulations sur votre téléphone et notamment de le passer en mode DFU. Toutes les étapes sont bien détaillées et un décompte vous assiste pour appuyer suffisamment longtemps sur les combinaisons de touches, pour réussir l’opération.

Vous pourrez ensuite confirmer les informations du téléphone qui s’affichent à l’écran, notamment le modèle, la version de l’OS, le code IMEI, et le numéro de série. Cliquez sur le bouton « Start ByPass » qui lancera la procédure de déverrouillage.

Une petite animation vous fera patienter quelques secondes pendant le processus.

Et enfin, une notification vous informera de l’accomplissement de la procédure.

C’est terminé, vous pouvez débrancher votre smartphone ou votre tablette iOS. Il ne vous reste plus qu’à passer les différentes étapes de réglage de la langue, renseigner un code PIN ou pas, accepter les conditions générales et surtout ne pas indiquer d’Apple ID.

Autre information importante, il est recommandé de demander une mise à jour manuelle. En effet, si vous laissez la mise à jour automatique, l’écran de verrouillage d’activation se remettra en service et vous devrez recommencer l’opération avec iMyFone iBypasser.

Dernière astuce : si vous souhaitez renseigner un nouvel identifiant Apple, ne le faites pas depuis les paramètres de l’appareil mais depuis l’AppStore ou l’iTunes Store.

Quels sont les tarifs pour iMyFone iBypasser ?

Après la période d’essai, l’utilisation de iMyFone iBypasser nécessite un abonnement au mois, à l’année ou à vie selon vos besoins.

Si vous pensez n’en avoir qu’une utilisation occasionnelle et exceptionnelle, l’abonnement au mois à 65.99€ (HT) pour un appareil devrait vous satisfaire. Notez que le renouvellement est automatique, pensez à désactiver cette option dans le panier si vous n’en avez pas l’utilité.

Pour un Plan 1 An, il vous en coûtera 79.99€ (HT) pour un appareil iOS, et pour le forfait à vie pour 5 appareils, comptez 109.99€ (HT). Si vous souhaitez connecter plus d’appareils, le tarif pratiqué augmentera en conséquence.

Sachez que des offres promotionnelles et réductions de lancement sont régulièrement appliquées. Vous pourrez ainsi bénéficier des fonctionnalités de iMyFone iBypasser à des tarifs préférentiels.

Bon Plan : Profitez d’une réduction supplémentaire sur l’abonnement 1 an, avec le code IBPS10, valable pendant 1 an.

A retenir

Que vous ayez perdu vos identifiants Apple ou que vous ayez acheté un appareil d’occasion dont le propriétaire n’a pas effacé ses données, iMyFone iBypasser va se révéler très pratique et très efficace pour déverrouiller l’écran d’activation de votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch.

Vous pourrez ainsi continuer à utiliser les applications de votre smartphone ou votre tablette et renseigner ensuite vos propres identifiants iCloud.

Cet article est une publication sponsorisée par iMyPhone.