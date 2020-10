Comment gagner plus d’abonnés réels sur Instagram ?

Le nombre d’abonnés sur votre compte Instagram ne décolle pas ? Vous avez l’impression d’y passer un temps fou pour un maigre résultat ? Le nombre de vos abonnés diminue et vous ne savez pas pourquoi ? Peut-être ne disposez-vous pas encore d’un outil intelligent et intuitif qui vous fera gagner du temps et des followers ?

Instagram est le 6ème réseau social le plus utilisé dans le monde. Près de 21 millions de Français l’utilisent chaque mois. En quelques années, il est devenu le réseau social de référence pour les 15-25 ans en France. Presque 70 % de cette génération utilisent Instagram chaque mois. Pour cette tranche d’âge, ce réseau social dédié à l’image s’est positionné devant WhatsApp, Facebook ou même TikTok pendant la période de confinement.

Gagner des abonnés réels et faire grimper sa cote de popularité sur Instagram est devenu le nerf de la guerre pour de nombreux influenceurs et influenceuses, mais également des particuliers qui cherchent à gagner en notoriété ou des freelances qui cherchent à développer leur business. Bref, Instagram est l’un des réseaux sociaux à ne pas négliger si vous voulez soigner votre communication, votre marketing et votre image de marque.

Pour y parvenir, il n’y a malheureusement pas de recette miracle, mais il existe des outils performants qui vont vous aider à atteindre votre objectif. C’est notamment le cas de Combin, un logiciel de « Growth Hacking » qui va vous aider à améliorer votre visibilité sur Instagram.

Pourquoi utiliser Combin ?

Combin est une solution marketing complète qui se décline en 2 modules indépendants : Growth, et Scheduler.

Combin Scheduler est un outil très pratique et gratuit de planification de publications et de stories Instagram. Outil idéal pour tout Community Manager qui se respecte ! Cet outil marketing indispensable vous fera gagner un temps précieux en facilitant la programmation de posts Instagram à l’avance tout en vous proposant quelques outils d’édition bien pratiques. Le service est également en mesure de marquer des lieux et d’introduire des hashtags pour atteindre un public plus large. Et pour votre story Instagram, sélectionnez simplement les images qui vont composer votre story et programmez-la en un clic ! Et pour compléter l’outil, un système de planification de reposts a été intégré. Vous pourrez ainsi reprendre des photos, des vidéos ou des publications d’autres comptes Instagram et les republier avec un système de mention automatique qui indique bien qu’il s’agit d’un repost.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin ! Combin Growth est le logiciel qui va vous aider à cibler votre Persona, à analyser votre audience, à gérer votre compte Instagram et créer une vraie communauté autour de votre marque.

Connecté directement à votre compte Instagram, Combin Growth intègre un grand nombre de fonctionnalités pratiques qui vont vous aider à gérer vos publications, et à surveiller leur impact grâce à des outils statistiques explicites et simples. Vous pourrez notamment visualiser des statistiques journalières, hebdomadaires et mensuelles sur l’activité générale de votre compte : combien d’abonnés, combien de nouveaux abonnés et de followers perdus, combien de Like et de commentaires, etc. Le logiciel met également à votre disposition, un historique des tâches pour retracer toutes les actions réalisées sur votre compte Instagram : mention J’aime, abonnement, commentaires de publications, etc. Tout est consigné dans l’historique ainsi que l’état d’avancement de chaque tâche.

Combin Growth intègre également un outil de gestion de votre audience, qui permet de détecter rapidement les followers que vous suivez mais qui ne vous suivent pas en retour, d’identifier les comptes desquels vous êtes désabonnés ou encore protéger les comptes importants pour éviter tout désabonnement par erreur.

Bref, Combin est un outil de gestion de compte Instagram polyvalent et flexible qui intègre de nombreuses fonctionnalités dans une interface soignée, ergonomique et simple à prendre en main.

Comment gagner plus d’abonnés réels sur Instagram avec Combin ?

Mais concrètement, quelles sont les méthodes pour augmenter son nombre d’abonnés réels ? Comment attirer toujours plus de followers ? Comment gagner en visibilité et en popularité ?

Dans un premier temps, il faut apprendre à bien cibler son Persona, c’est-à-dire la catégorie de personnes que vous souhaitez atteindre et qui sont votre coeur de cible. Que vous souhaitiez atteindre les femmes ou les hommes, les parisiens ou les locaux, les personnes intéressées par le jardinage, les voyages ou la mode, Combin va vous aider grâce à son outil de recherche, à trouver les comptes utilisateurs avec lesquels il va falloir interagir pour leur donner envie de vous suivre. Le logiciel dispose également d’une analyse améliorée d’apprentissage automatique qui permet de distinguer des abonnés réels de votre compte et de filtrer les robots qui n’apportent rien en terme d’engagement.

Comment utiliser le moteur de recherche de Combin ?

Ouvrez tout d’abord Combin. Vous remarquerez que les menus sont accessibles rapidement sur la gauche. Cliquez ensuite sur le menu Rechercher puis sur Ajouter une nouvelle recherche.

Si vous souhaitez rechercher un utilisateur ou un type d’utilisateurs à partir de certaines informations précises, sélectionnez l’onglet Utilisateurs.

Vous pourrez préciser son sexe, sa langue, s’il a été actif la semaine dernière, s’il fait partie de vos abonnés, ou de vos commentateurs, s’il a beaucoup d’abonnés, etc.

Si vous souhaitez effectuer une recherche d’utilisateurs en fonction des publications, sélectionnez l’onglet Publications.

Vous pourrez effectuer une recherche par hashtags et lieux, ou par post. La localisation, la date, le nombre de likes et de commentaires peuvent également faire partie des critères de recherche.

Cliquez enfin sur Rechercher.

Une fois que vos résultats de recherche sont affichés, vous pouvez filtrer de nouveau pour affiner votre recherche. Pour cela, cliquez sur l’icône de l’entonnoir en haut à droite.

Un panneau latéral se dévoile alors et il vous suffit d’activer ou désactiver certains filtres et de rafraîchir votre recherche pour qu’ils soient pris en compte.

Vous pourrez ensuite liker et commenter leurs posts pour vous faire remarquer, les suivre et patienter jusqu’à ce qu’ils s’abonnent à votre compte. Notez que Combin vous permet de liker et de commenter en masse, afin de vous faire gagner du temps, mais toujours en respectant les limites journalières imposées par Instagram.

Autres fonctions de Combin pour augmenter son audience

Vous pouvez également rechercher les influenceurs et influenceuses qui pourraient vous apporter du trafic, trouver parmi vos abonnés, ceux qui ont beaucoup de followers, ou encore chercher l’inspiration pour vos prochaines publications dans les posts contenant les mêmes hashtags que vous. Avec l’outil de recherche de Combin, vous pourrez trouver des utilisateurs réels intéressés par vos contenus, et non des comptes de followers alimentés par des robots.

L’autre atout majeur de Combin à utiliser pour gagner des followers, c’est l’outil statistiques qui vous permet d’analyser votre compte afin d’en déterminer les points forts et les points faibles. Il offre également la possibilité de suivre la croissance de votre audience et le flux d’activité des abonnés. Le logiciel fournit des statistiques assez détaillées sur le nombre total d’abonnés, la moyenne de nouveaux abonnés journaliers, le nombre de « like » et de commentaires, sur les 30 derniers jours, la semaine passée ou la veille. Avec toutes ces données, vous pourrez ajuster votre stratégie marketing et vos contenus pour augmenter votre audience et l’engagement de vos followers.

Avec les outils de Combin, vous serez en mesure de gérer votre audience beaucoup plus facilement, avec des outils centralisés et complets. Vous pourrez notamment vous désabonner des comptes Instagram qui ne vous suivent pas en retour, et privilégier les utilisateurs à plus fort potentiel.

Adopter une stratégie marketing performante, c’est aussi rester cohérent dans le choix de ses publications, et pour vous aider, Combin met à votre disposition un outil de programmation de vos posts : Combin Scheduler. Cet utilitaire gratuit peut télécharger et installer indépendamment de Combin Growth. Il autorise la planification de vos posts et de vos stories à l’avance avec l’ajout d’une légende, d’un lien vers votre Bio, de la localisation ainsi que la date et l’heure de publication. Autre fonctionnalité très pratique de Combin Scheduler, vous avez la possibilité de faire un Repost d’une publication que vous aimez. Il vous suffit de coller simplement le lien de la publication et tous les champs seront automatiquement remplis. La mention « Repost de @… » sera automatiquement affichée au début de votre texte.

Les Offres et tarifs

Combin propose plusieurs formules d’abonnement adaptées à vos besoins.

Vous pouvez dans un premier temps, tester quelques fonctionnalités essentielles de l’application grâce à la version d’essai Starter. Limitée dans le temps (7 jours), cette édition de démonstration vous permet de gérer un seul compte Instagram, et limite aussi le nombre de vos actions quotidiennes (200 actions par jour). Le module de recherche est également limité au niveau des résultats de recherche : 50 résultats de recherche pour les publications et 25 pour les utilisateurs.

Pour les Community Managers qui n’ont qu’un seul compte Instagram à gérer, les petites entreprises ou les freelances, la souscription à un abonnement Personnel à 18€ par mois semble plus appropriée. En effet, vous aurez accès aux outils statistiques, et aucune limite d’action n’est imposée. Au niveau des résultats de recherche, vous pouvez en afficher jusqu’à 1000, avec la possibilité d’actualiser les résultats de recherche selon les filtres sélectionnés.

Enfin, pour les particuliers et les entreprises disposant de plusieurs comptes Instagram, c’est l’abonnement Affaires à 36€ par mois qui semble le plus adapté. Vous pourrez gérer jusqu’à 5 comptes et éventuellement souscrire une option pour en ajouter jusqu’à 10 de plus. Les statistiques, les actions, les résultats de recherche et toutes les fonctionnalités seront accessibles en illimité.

Notez que l’application Combin Scheduler peut être téléchargée indépendamment de Combin Growth. Elle est complètement gratuite et vous permet de planifier des publications jusqu’à 15 comptes Instagram.

En Conclusion

Si vous souhaitez augmenter le nombre de vos abonnés réels, adopter une stratégie marketing pertinente, développer votre image de marque avec des contenus adaptés et programmés à l’avance, et gagner en visibilité et en notoriété sur Instagram, le logiciel Combin est l’outil à tester absolument. Depuis une interface simple et accessible à tous, il met à votre disposition ses différentes fonctionnalités d’analyse et de recherche pour cibler les comptes Instagram susceptibles de booster votre audience et de faire décoller votre business.

Cet article est ne publication sponsorisée par Combin.