Comment la présence d’Andrew Garfield dans No Way Home a été leakée ?

Vous adorez Spiderman ? Alors vous aussi, probablement, n’avez pas pu vous empêcher de scruter l’internet à la recherche de la moindre image fuitée de Spideman : No way Home. Et celle-ci fait encore parler d’elle.

Même si vous ne faites pas partie des fans inconditionnels, vous n’êtes certainement pas passés au travers de la tristement célèbre fuite qu’Andrew Garfield a prit un malin plaisir a réfuter. Oui, celle avec l’image et la vidéo qui circulaient de lui portant son costume devant un écran bleu, accroupi sur ce qui semblait être un échafaudage de construction.

La présence fuitée d’Andrew Garfield dans No Way Home – Crédits : Marvel

Et à ce propos, il y a des nouvelles toute fraîches. Maintenant que le film a eu son heure de gloire dans les salles, les langues se délient. Le superviseur de No Way Home VFX, Kelly Port, pense que le spoiler est venu de l’un des fournisseurs extérieurs de la production. Port a glissé son point de vue dans une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube centrée sur les effets visuels Corridor Crew.

La version des faits par Kelly Port

« Notre équipe d’effets visuels était de loin notre plus grande équipe et les fuites ne proviennent pas nécessairement de VFX », a déclaré Port à la chaîne. On pouvait s’y attendre, mais si tant de mois après, le sujet est encore si chaud, c’est que les professionnels ont du se faire justement chauffer les oreilles.

« Je pense que [la fuite] vient vraiment d’un fournisseur externe. Je pense que la principale chose qui empêche les gens de le faire, c’est juste qu’ils vont perdre leur emploi, pour toujours. En tant que studio, lorsque Marvel/Sony envoie une séquence à un studio d’effets visuels pour commencer le travail, nous appelons cela, un chiffre d’affaires. Et puis quand ils reçoivent cela, c’est généralement envoyé sous forme de séquence, et votre nom est marqué en filigrane… c’est en quelque sorte la médecine préventive. »

On peut se demander si Port a de réels indices et n’ose pas donner de nom, ou s’il est encore en train de tenter de sauver la réputation de son entreprise. En-tout-cas, cette intervention nous en apprend un peu plus sur les procédés de sécurité mis en œuvre par un des plus gros studios actuels, Sony Entertainment.

