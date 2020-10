Comment mettre à jour iOS 14 sur votre iPhone ou votre iPad en toute sérénité ?

Vous souhaitez donner un coup de jeune à votre iPhone en installant le tout nouveau iOS 14 mais sans prendre le risque de perdre toutes vos données ? Vous avez installé la version Bêta d’iOS 14 cet été et souhaitez passer à la version stable grand public en toute sérénité ?

IOS 14 et iPadOS 14 ont été présentés en avant-première à la conférence d’Apple pour les développeurs le 22 juin 2020. Disponible en version Bêta durant l’été, la toute nouvelle version stable a été déployée le 16 septembre 2020 pour le grand public.

Faisons un tour d’horizon des nouveautés de ce système d’exploitation tant attendu par de nombreux aficionados d’Apple.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 14 ?

L’ergonomie et l’expérience utilisateur sont au cœur de cette nouvelle version du système d’exploitation d’Apple.

L’iOS 14 et l’iPadOS 14 remettent les widgets au goût du jour. Vous pouvez ainsi consulter les informations les plus importantes dès l’affichage de l’écran d’accueil de votre smartphone ou votre tablette. Que vous soyez inquiet de la météo, que vous aimiez vérifier vos rendez-vous du jour ou consulter les cours de la Bourse, vous aurez la possibilité de les visualiser d’un seul coup d’œil. Il vous sera possible de personnaliser la présentation des widgets et leur taille sur votre écran d’accueil afin de les agencer comme bon vous semble.

Plus intelligent que ses prédécesseurs, l’iOS 14 organise automatiquement vos applications installées dans les différentes catégories de votre bibliothèque d’apps. Tout est classé, organisé et trié pour faciliter leur accès. Vous disposez même d’une catégorie spécifique pour y ranger les applications que vous utilisez le plus, ou celles qui viennent juste d’être téléchargées et installées.

Le design a toujours été un point fort d’Apple, tant au niveau de l’esthétique de ses appareils, que dans celle de ses systèmes d’exploitation. Là encore, iOS 14 ne déroge pas à la règle et un soin tout particulier a été apporté à son tout nouveau design plus discret et plus compact. Lorsque vous naviguez sur Internet, défilez votre flux Facebook ou encore lorsque vous utilisez n’importe quelle application, les appels et notifications d’autres outils de communication sont moins intrusifs et ne s’affichent pas en plein écran.

On sait depuis longtemps qu’il est possible de faire plusieurs choses à la fois. Apple l’a bien compris avec iOS 14. Vous pouvez désormais lancer une autre application sur votre smartphone tout en continuant à regarder votre vidéo ou en poursuivant votre conversation FaceTime, à la manière d’un Picture in Picture. Il en va de même pour votre assistant Siri qui reste accessible à tout moment, quelle que soit la tâche que vous êtes en train de faire.

L’application Messages bénéficie elle aussi de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs pourront épingler les conversations récurrentes et régulières tout en haut de la liste afin d’y accéder plus rapidement. Un nouvel affichage permet également de voir qui est connecté et quels sont les derniers messages envoyés et non-lus. Tout est fait pour simplifier la communication avec notamment la possibilité de mentionner une personne pour lui adresser directement un message dans une conversation de groupe ou encore la possibilité de répondre à un message spécifique dans une discussion de groupe. De nouveaux styles de Memoji sont aussi à l’ordre du jour pour personnaliser davantage vos échanges.

L’application GPS d’Apple, Plans, intègre également des nouveautés intéressantes avec notamment de nouveaux guides et points d’intérêt à découvrir sur votre itinéraire cartographié. Et si vous êtes équipé d’une voiture électrique, le service est en mesure de localiser les bornes de recharge adaptées à votre véhicule sur votre parcours.

Le navigateur Safari, installé par défaut sur tous les appareils de la marque à la pomme, s’enrichit lui aussi de nouveaux outils avec notamment un gestionnaire de mots de passe intégré sécurisé qui crypte vos identifiants et vérifie régulièrement qu’ils n’ont pas été piratés.

Mais ce n’est pas tout. Des outils de confidentialité ont été ajoutés, les applications et boutiques de base ont été améliorées, le système de recherche offre de meilleurs résultats plus pertinents, le service de traduction vocal est plus pointu, les outils domotiques sont plus intelligents et bien d’autres choses encore restent à découvrir.

Comment faire la mise à jour iOS en toute sérénité ?

Si votre smartphone ou votre tablette est compatible avec le nouvel OS d’Apple, le système va vous proposer de mettre à jour directement votre appareil. Tout est automatisé et il vous suffit simplement de valider la procédure. Mais tout ne se passe pas toujours aussi bien et il est bon de prendre quelques précautions avant d’effectuer la mise à jour.

Vérifiez tout d’abord si votre appareil est compatible.

Si c’est bien le cas, effectuez une sauvegarde complète de votre système avant de procéder à la mise à jour. Vous pouvez effectuer une sauvegarde sur iCloud, à condition de disposer d’un abonnement pour bénéficier d’un espace de stockage suffisant, ou passer par iTunes mais il vous sera plus compliqué de restaurer votre système sur votre iPhone ou votre iPad.

Une autre solution s’offre à vous. L’éditeur de solution logicielle Wondershare a mis au point un logiciel de sauvegarde et de restauration spécialement dédié aux appareils mobiles. Wondershare Dr.Fone vous permet d’effectuer une sauvegarde complète ou partielle de vos données, et de prévisualiser les données avant de les restaurer sur votre appareil connecté.

Il est ensuite recommandé de libérer de l’espace pour la mise à jour d’iOS 14. Vous pouvez faire un tri dans vos photos ou les exporter dans un espace de stockage externe ou en ligne, désinstaller les applications inutiles, supprimer les éléments téléchargés dont vous n’avez plus l’utilité, supprimer les anciens messages, etc.

Le logiciel Wondershare Dr.Fone intègre également un effaceur de données très pratique qui facilite la suppression des fichiers temporaires, des fichiers cachés et des applications non utilisées. Il dispose même d’un compresseur de photos qui permet de réduire la taille de vos images sans perte de qualité.

Maintenant que votre iPhone ou votre iPad est prêt à recevoir la mise à jour, 3 méthodes s’offrent à vous. Vous pouvez utiliser l’outil officiel de mise à jour d’Apple sur votre iPhone, passer par iTunes ou encore une fois, faire confiance à Wondershare Dr.Fone pour une mise à jour d’iOS 14 en toute sérénité.

Pour cela, il vous suffit de télécharger et installer le logiciel Wondershare Dr.Fone sur votre ordinateur équipé du système d’exploitation Windows ou Mac OS X et de cliquer sur “Réparation du système” sur l’écran d’accueil qui s’affiche.

L’interface est claire, intuitive et en français. Elle facilite l’accès à toutes les fonctionnalités du logiciel et ses nombreux assistants vous aident dans toutes les opérations de réparation, de sauvegarde, de transfert de données, de récupération et de restauration de données, etc.

Connectez votre appareil sur votre ordinateur avec un câble USB et laissez-vous guider par l’assistant de réparation. Votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch sera automatiquement détecté, ainsi que le système d’exploitation installé. Cliquez sur Démarrer pour continuer le processus.

Sélectionnez ensuite la version d’iOS 14 que vous souhaitez installer et patienter jusqu’à la fin du téléchargement du micrologiciel compatible avec votre appareil et le système choisi.

Ainsi avec Wondershare Dr.Fone, vous pouvez en un clic, mettre à jour votre système iOS et restaurer votre système en cas de plantage, grâce à la sauvegarde effectuée précédemment. Le logiciel est également en mesure de restaurer sur votre appareil, uniquement les éléments que vous désirez. Ce système de restauration sélective vous permet de renvoyer uniquement vos contacts, vos messages, vos photos, etc. sur votre mobile.

Pour cela, lancez l’application sur votre PC ou votre Mac et cliquez sur la fonctionnalité “Sauvegarde de téléphone”, comme effectué précédemment pour créer votre copie de sauvegarde.

Cette fois-ci, cliquez sur “Afficher l’historique des sauvegardes” pour afficher la liste de toutes les sauvegardes effectuées. Notez qu’elles sont toutes enregistrées et non écrasées les unes après les autres, ce qui permet de revenir à des sauvegardes antérieures si certaines sont corrompues ou endommagées par exemple.

Comme indiqué, les utilisateurs pourront afficher les données d’une sauvegarde spécifique avec le bouton “Afficher”. Ce système permet de vérifier les informations, mais aussi d’effectuer une restauration sélective des données.

Sélectionnez ensuite les éléments à restaurer et suivez la procédure de restauration en cliquant sur “Restaurer vers l’appareil”. La progression de la restauration peut prendre un peu de temps selon le nombre d’éléments.

Par contre, si la mise à jour s’est bien passée mais que vous souhaitez revenir à l’OS précédent, Wondershare Dr.Fone est également en mesure de vous aider. Vous n’aimez pas le nouveau look d’iOS 14 et vous trouvez qu’il ralentit votre système. Aucun souci avec Wondershare Dr.Fone. Relancez la procédure de réparation du système en mode standard et sélectionnez la version du système d’exploitation qui vous convient le mieux, à savoir la version 13.7 précédant iOS 14.

Une solution mobile complète

Mais Wondershare Dr.Fone ne s’arrête pas là. En effet, c’est un ensemble d’utilitaires pratiques destiné à résoudre tous les problèmes liés à votre appareil mobile. Il peut non seulement mettre à jour votre système ou revenir à un OS précédent, mais aussi sauvegarder, restaurer, récupérer les données perdues ou effacées, transférer toutes vos données d’un smartphone à un autre, déverrouiller l’écran de verrouillage de votre iPhone, effacer vos données ou encore sauvegarder et transférer tous les fichiers, conversations et historique de conversations WhatsApp et WhatsApp Business.

Attardons-nous quelques instants sur 3 fonctionnalités plébiscitées par les utilisateurs de Wondershare Dr.Fone. Sachez également que ce logiciel n’est pas exclusivement réservé aux utilisateurs d’iPhone et iPad, il fonctionne aussi parfaitement avec les smartphones et tablettes Android.

Wondershare Dr.Fone dispose donc d’outils pour transférer tout ou partie des données de votre téléphone vers un nouveau. Pratique lorsqu’on sait que statistiquement, les utilisateurs de smartphone en changent en moyenne tous les 2 ans. En un clic, vous pouvez transférer jusqu’à 15 types de fichiers : contacts, vidéos, favoris, messages vocaux, notes, rappels, messages, photos, etc. Et surtout, ce logiciel est compatible avec plus de 8 000 appareils, contrairement aux outils de transferts dédiés à une seule marque ou un seul fournisseur téléphonique comme le Samsung Smart Switch, Phone Clone pour les appareils Huawei, ou encore l’application Transfert de données d’Orange.

Une autre fonctionnalité d’actualité intéresse particulièrement les détenteurs de smartphones et les accros aux services de chat et de messagerie instantanée comme WhatsApp. Wondershare Dr.Fone intègre donc un outil de transfert WhatsApp et WhatsApp Business qui permet en un clic de transférer tout ou partie de vos données de messagerie WhatsApp, WhatsApp Business, LINE, Viber, Kik, ou encore Wechat.

Comme pour tous les autres outils, il suffit de cliquer sur le module que vous souhaitez activer dans l’interface d’accueil et de vous laisser guider par l’assistant. Connectez le smartphone source et le nouveau smartphone de destination et sélectionnez les données que vous souhaitez transférer. C’est aussi simple que cela.

Enfin, un dernier outil a attiré particulièrement notre attention. Il s’agit du système de déverrouillage de l’écran de verrouillage d’un iPhone ou d’un iPad. Très pratique lorsque vous oubliez le mot de passe de votre appareil mobile Apple. Vous retrouverez un accès complet à votre appareil en quelques minutes en suivant les indications du logiciel.

Véritable boîte à outils polyvalente et simple à prendre en main, Wondershare Dr.Fone vous aide à résoudre tous les problèmes liés à votre smartphone en quelques clics.

Cet article est une publication sponsorisée par Wondershare.