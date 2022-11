Profitez de Windows 10 à 5,62€ et d’Office 2021 à 13,05€ avec le Black Friday chez Godeal24 !

Le Black Friday est enfin arrivé ! Si vous êtes toujours à la recherche d’un système d’exploitation Windows, de Microsoft Office ou encore d’autres logiciels informatiques utiles et bon marché, c’est le moment ou jamais. Ne ratez surtout pas les promos du Black Friday chez Godeal24. Vous pouvez ainsi acheter des logiciels Microsoft authentiques au prix le plus bas avec des réductions jusqu’à -90% !

Acheter Windows 10 Pro ou Office 2021 Pro depuis la boutique officielle de Microsoft représente en effet une dépense importante, surtout pour les personnes avec un budget limité. Office 2021 Pro peut en effet revenir à 439,99€…. Grâce au Black Friday chez Godeal24, vous pouvez acheter une véritable licence Office 2021 Pro pour seulement 24,25€, et ce, à vie. C’est en effet un achat unique que vous pouvez gardez tant que vous le souhaitez. Et si vous avez plusieurs PC, vous pouvez économiser encore plus en achetant des packs avec plusieurs licences. Avec le pack Office 2021 Pro 5PC, la licence revient ainsi à seulement 13,05€/PC. Comment les prix peuvent-ils être aussi bas ? Pas d’inquiétude : Godeal24 garantit 100% d’authenticité. C’est une plateforme de vente de logiciels sûre. Il vous suffit d’acheter une clé d’activation puis de télécharger la licence officielle pour y inscrire votre clé et voilà, vous profitez d’un logiciel à prix mini ! En prime, Godeal24 vous fournit une assistance technique 24h/24 et 7j/7, et ce, à vie !

Les licences à prix mini chez Godeal24 pour le Black Friday

Pendant le Black Friday, vous pouvez profiter de Microsoft Office 202& au prix le plus bas à partir de 13,05€, mais aussi de bien d’autres licences Microsoft :

Vous pouvez aussi profiter du Black Friday pour mettre à jour le système d’exploitation de votre ordinateur. Et même si Windows 11 est sorti depuis plus d’un an, Windows 10 est toujours très apprécié par une grande majorité des utilisateurs. Chez Godeal24, Windows 10 Pro est à seulement 7,25€, soit le prix le plus bas de l’année ! Les offres sont encore plus intéressantes si vous achetez un lot pour 2 PC. Windows 10 Pro revient alors à seulement 5,62€/PC. Vous pouvez ainsi profiter d’une licence véritable Windows 10 Pro pour le prix d’un snack. Précisons de plus que cette licence Windows 10 peut en prime être mise à jour vers Windows 11 gratuitement ! Difficile de dire non à une telle offre…

Godeal24 vous propose ainsi :

Des licences pour Mac sont également disponibles :

Avec le code SGO62, vous pouvez bénéficier de -62% de réduction sur les offres suivantes :

Aussi, avec le code SGO50, vous pouvez bénéficier des produits suivants à moitié prix :

Voir plus d’offres

Godeal24 dispose d’une boutique complète et professionnelle avec un vaste catalogue de licences numériques 100% garanties et authentiques. Vous pouvez obtenir le même logiciel avec plus de 80% de réduction, et ce, toujours de façon légale. Le site propose non seulement des licences populaires, mais aussi des logiciels informatiques et mobiles pratiques, comme la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill, etc.

Le site vous propose ainsi :

Voir plus d’offres

Godeal24 est un revendeur de licences Microsoft et de logiciels informatiques de sécurité majeurs vous permettant d’acheter le système d’exploitation Windows et Microsoft Office à des pris réduits, ainsi que des outils informatiques comme la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill, etc. Vous pouvez économisez jusqu’à -90% sur ces licences 100% originales et authentiques. Avant chaque vente, Godeal24 se renseigne sur l’historique de chaque licence pour que vous puissiez les utiliser sans problème. De plus, les licences sont utilisables à vie et sans restriction. Si vous achetez un système d’exploitation, il sera mis à jour par Microsoft pendant toute sa durée de vie.

Comment procéder au paiement chez Godeal24 ?

Rendez-vous sur la page de confirmation d’achat et cliquez sur « Créer un compte » ou « Continuer en tant qu’invité ». Remplissez ensuite vos informations de paiement.

Sélectionnez CWALLETCO et cliquez sur « Continuer ».

Vérifiez que vous avez tout ce que vous souhaitez dans votre commande et cliquez sur « Passer la commande ».

Vous êtes redirigé vers une page où vous pouvez choisir votre méthode de paiement.

Vous pouvez par exemple choisir de payer grâce à Paypal.

Avec Godeal24, vous êtes assuré d’utiliser un site sûr qui bénéficie d’une très bonne réputation en ligne. Il jouit de nombreuses critiques positives sur le site Trustpilot où il a 98% d’avis positifs. Parmi les avantages du site, on compte bien sûr ses prix réduits jusqu’à -90%, mais aussi la livraison numérique, rapide et efficace. Juste après votre achat, vous recevez en effet tous vos logiciels par mail dans les plus brefs délais. Enfin, difficile de ne pas citer à nouveau le service client disponible 24h/24 et 7j/7 par mail via l’adresse « [email protected] ».

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.