Comment réparer un iPhone 13 bloqué en mode récupération

Si vous tentez de faire une mise à jour pour votre iPhone ou essayez de régler un problème, vous passerez par plusieurs étapes nécessaires ou non. Parmi ces nombreuses étapes, lorsque survient un problème, vous pouvez être bloqué pour une raison ou pour une autre à l’un des divers modes.

Cela peut arriver au moment de sortir du mode récupération. Certains le passent sans problème mais pour d’autres ce n’est pas le cas.

Assez de raisons sont les causes de ce problème. Vous les découvrirez dans cet article avec 3 solutions pour vous en sortir.

Partie 1 : iPhone 13 bloqué en mode récupération ? Pourquoi ?

Le mode récupération survient pour éviter d’endommager votre appareil lorsque certains problèmes dans le système iOS sont détectés. Ce problème peut venir de deux principales raisons, la première, celui venant du logiciel de votre iPhone, la seconde, venant du matérielle de votre iPhone.

La première raison, qui est la plus courante peut avoir été causée par : l’échec d’une mise à jour, un dysfonctionnement du système, un jailbreak qui a mal tourné ou même l’entrée volontaire dans ce mode pour résoudre un problème particulier.

La seconde raison pourrait être lié à une composante de votre iPhone défectueux.

Partie 2 : 3 solutions pour sortir l’iPhone 13 du mode de récupération

Méthode 1 : Sortez l’iPhone 13 du mode de récupération sans ordinateur

Pour sortir du mode Recovery sans ordinateur, il faut forcer le redémarrage de l’iPhone. Le redémarrage de l’iPhone relance tout le système, ce qui peut résoudre la plupart des erreurs et vous faire sortir du mode de récupération.

Suivez les étapes ci-dessous pour forcer le redémarrage de votre iPhone.

Si vous avez un iPhone 8 ou modèle ultérieur :

Appuyez et relâchez rapidement le bouton d’augmentation du volume

Appuyez et relâchez rapidement le bouton de réduction du volume

Maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que l’écran de votre iPhone soit éteint et s’allume à nouveau. Laissez aller le bouton dès que vous voyez le logo Apple.

Ces étapes ont besoin d’être exécutées successivement et le plus vite possible

Si vous avez un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus :

Appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume enfoncés. Relâcher les deux boutons lorsque le logo Apple s’affiche à l’écran.

Si vous avez un iPhone 6 ou modèle antérieur :

Appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation ainsi que sur le bouton principal. Maintenez les boutons jusqu’au moment où vous voyez le logo Apple. Relâchez les boutons et attendez que l’iPhone redémarre normalement. Il est possible que le redémarrage prenne plus de temps que d’habitude, ne vous inquiétez pas c’est bien normal.

Méthode 2 : Sortez l’iPhone 13 du mode de récupération en un clic

La méthode précédente est assez compliquée et soumise à un risque de perte de données. La nouvelle méthode suivante vous permettra d’éviter toutes sortes de risques et cela sera réalisé en seul un clic.

Étape 1 : Commencer par télécharger le logiciel Tenorshare ReiBoot. Lancez-le, puis connecter votre iPhone à l’ordinateur par câble USB.

Étape 2 : Cliquez sur « Sortir du mode de récupération ». ReiBoot détectera que votre iPhone est en mode récupération.

Étape 3 : Quelques secondes après, votre iPhone sortira du mode récupération

Tenorshare rend cette fonctionnalité de ReiBoot gratuite pour les 5 premières utilisations.

Méthode 3 : Réparer l’iPhone bloqué en mode de récupération en utilisant ReiBoot (iPhone 13 sous iOS 15 pris en charge)

Pendant un jailbreak ou une mise à jour, votre iPhone peut rencontrer des problèmes. La plupart du temps, vous pouvez facilement redémarrer ou utiliser le mode de récupération pour résoudre ces problèmes. Mais certains d’entre eux sont très profonds et il faut réparer le système iOS pour vous en débarrasser.

Quoi qu’il en soit Tenorshare ReiBoot aidera à les réparer la plupart en conservant les données. En effet, ReiBoot est un logiciel de réparation professionnel qui offre deux possibilités de réparation, standard et avancée. La réparation standard répare des problèmes tous en conservant vos données, la réparation avancée répare des problèmes plus profonds.

Pour commencer, téléchargez et installez ReiBoot.

Étape 1 : Lancez ReiBoot sur votre ordinateur et connectez l’iPhone à l’ordinateur par câble USB. Dès que le ReiBoot reconnaît votre appareil, cliquez sur le bouton « Commencer » pour utiliser l’outil de réparation du système iOS.

Étape 2: Sélectionnez « Réparation standard » après avoir lu la note en dessous.

Étape 3 : Si l’appareil est détecté, cliquez sur « Télécharger » pour télécharger le dernier firmware. Cela prendra un certain temps en raison du firmware qui pèse environ 5 Go.

Étape 4 : À la fin du téléchargement du firmware cliquez sur « Lancer la réparation standard ». Patientez pendant que le logiciel se charge de tout.

Au bout de quelques minutes votre iPhone sera débloqué du mode récupération.

Conclusion : Voilà donc les raisons du blocage en mode récupération et quelques méthodes qui vous permettront de sortir votre iPhone 13 de son état bloqué. Ces techniques sont efficaces ; vous n’aurez qu’à suivre les étapes et les instructions selon ce qui conviendra dans votre cas.

Cet article est une publication sponsorisée par Tenorshare.