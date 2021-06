Comment stocker ses crypto-monnaies en toute sécurité

Bien des plateformes d’échange de crypto-monnaies ne prennent en charge que les transactions, c’est-à-dire l’achat et la vente de ces crypto-monnaies. Pour stocker et protéger vos devises nouvellement acquises, il faut passer par une autre solution. Il existe de multiples moyens de sécuriser ses crypto-monnaies, ceux-ci se divisant en deux grandes catégories : le stockage en ligne et le stockage hors ligne.

Les wallets de crypto-monnaies

La manière la plus simple de conserver ses crypto-monnaies est le recours à un service en ligne. Vos devises sont alors accessibles depuis n’importe où et n’importe quand depuis une application installée sur votre smartphone. Pratique, rapide, et facile à prendre en main et à configurer. La majorité des investisseurs optent pour ce choix.

Parmi les méthodes de stockage de crypto-monnaies les plus populaires, on peut citer le portefeuille de crypto, souvent appelé d’après sa terminologie anglaise “wallet”. Cet outil fait le lien entre l’utilisateur et la blockchain, et offre à l’investisseur l’avantage de l’indépendance vis-à-vis des grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies.

Avec un tel portefeuille, ou “hot wallet”, l’utilisateur peut disposer de ses crypto-monnaies comme bon lui semble, et notamment effectuer des paiements lors de transactions de gré à gré. Ces wallets fonctionnent un peu de la même manière qu’un compte en banque. Vous disposez d’une adresse publique que vous pouvez communiquer à un tiers (entreprise, particulier, institution financière) pour que celui-ci vous envoie des crypto-monnaies, qui sont alors créditées à votre compte. C’est le même principe qu’un identifiant bancaire IBAN.

Les portefeuilles de crypto-monnaie sont sécurisés avec ce que l’on appelle une clé privée. Celle-ci est protégée par un mot de passe complexe (une phrase, une suite de mots…) afin que seul son propriétaire puisse la retrouver.

Utiliser directement les services d’achat de crypto

Autre solution en ligne très utilisée, le stockage de ses crypto-monnaies directement via l’organisme par lequel vous êtes passé pour en acheter. Désormais, les plus grands services de transaction proposent également à leurs clients de conserver leurs crypto-monnaies fraîchement acquises.

C’est le cas par exemple de Coinbase ou Binance, pour citer les plus connus. Des places fortes de l’achat et de l’acquisition de crypto-monnaies et qui ont profité de leurs parts de marché importantes pour lancer en parallèle leur service de stockage de devises.

Il s’agit d’une option pratique pour l’utilisateur, qui peut ainsi gérer toutes ses actions depuis le même outil, de l’achat au stockage de crypto-monnaie. Mais dans ce cas, c’est bien la plateforme d’exchange qui détient la clé privée protégeant vos devises. Ce qui peut représenter un risque puisque vous perdez la main en cas de litige. Pour plus de prudence, à partir d’un certain montant, mieux vaut transférer ses crypto-monnaies sur un wallet, sur lequel vous aurez plus de contrôle.

Sécurité totale : le stockage hors-ligne

Pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire, c’est vers le stockage à froid, c’est-à-dire vers les solutions hors-ligne, qu’il faut se tourner. La solution offline la plus prisée est celle du hardware wallet, un portefeuille physique qui se présente plus ou moins sous la forme d’une clé USB.

De cette manière, vos crypto-monnaies sont coupées d’internet, limitant les risques de sécurité. Les clés privées sont chiffrées sur l’appareil, qui est également étanche aux attaques de malware si branché à un ordinateur infecté. Et si vous perdez votre hardware wallet, vous perdez aussi vos crypto-monnaies ? Non, grâce à un système de récupération basé sur une suite de mots similaire à ce que l’on connaît sur les wallets online. La marque française Ledger est une référence du marché des hardware wallets.

Cet article est une publication sponsorisée par Actu Finance.