Comment télécharger une Playlist YouTube pour la visionner hors connexion ?

Vous vous apprêtez à prendre l’avion ou le train pour un long trajet ? Vous prenez la route pour une destination sans connexion Internet et où la réception mobile n’est pas complète ? Vous allez donc passer du temps sans pouvoir vous connecter à Internet et vous ne pourrez donc pas visionner des vidéos sur vos sites de streaming vidéo préférés.

Pourquoi ne pas anticiper cette période coupée de tout réseau, et télécharger des vidéos, voire des playlists de vidéos, sur votre ordinateur pour ensuite les transférer sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable ?

De nombreux logiciels de téléchargement de vidéos en streaming sont disponibles, mais peu proposent également la fonctionnalité de télécharger une playlist entière. C’est notamment le cas de 4K Video Downloader, qui offre des options avancées derrière une interface très simple à prendre en main.

Petit rappel juridique, la loi autorise le téléchargement de vidéos à des fins privées, mais interdit toute utilisation commerciale de ces vidéos, sauf dans le cas de vidéos libres de droits ou publiées sous une licence ouverte, ou si vous avez reçu l’autorisation des auteurs ou leurs ayants-droits. En revanche, lorsque vous utilisez YouTube, vous consentez à respecter les conditions d’utilisation du service de streaming et donc à ne télécharger que des vidéos sous la licence Creative Commons.

Comment afficher uniquement des vidéos sous licence Creative Commons sur le site YouTube ? Saisissez vos mots-clés dans le champ de recherche et validez votre recherche. Cliquez ensuite pour déployer la liste des filtres proposés et sélectionnez Creative Commons dans la liste des fonctionnalités.

©YouTube

Comment fonctionne 4K Video Downloader ?

4K Video Downloader est un logiciel gratuit multiplateforme qui permet de télécharger des vidéos libres de droits sur les plateformes de streaming comme YouTube, Dailymotion ou Vimeo mais aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook ou TikTok, les plateformes de streaming de jeux vidéo comme Twitch, etc.

A partir de son interface en français, très facile à appréhender et disposant d’un mini-tutoriel pour apprendre les bases du service, le logiciel vous propose de procéder simplement au téléchargement de vidéos en copiant l’URL de la vidéo et en la collant directement dans le champ du logiciel prévu à cet effet.

Vous pourrez ensuite préciser l’action que vous souhaitez effectuer. Vous avez notamment la possibilité de télécharger la vidéo ou d’extraire uniquement l’audio. Plusieurs formats de fichiers sont disponibles pour convertir directement le fichier dans le format de votre choix. Elle prend en charge de nombreux formats : MP4, MKV, OGG Theora, MP3, et M4A entre autres pour le format vidéo et MP3 pour le format audio. Il est aussi possible de paramétrer la résolution souhaitée (basse, normale ou haute), qui influera directement sur la qualité de la vidéo mais aussi sur son poids, critère important à prendre en compte si vous devez transférer ensuite votre fichier sur un appareil mobile ou un espace de stockage réduit.

Comment télécharger une playlist avec 4K Video Downloader ?

Cette procédure est compatible avec les listes de lecture sur YouTube mais aussi avec les chaînes YouTube.

Commencez par vous rendre sur la plateforme de streaming pour copier le lien de la playlist dans la barre d’adresse. Puis, rendez-vous ensuite sur l’interface d’accueil de 4K Video Downloader pour coller l’URL.

Une nouvelle fenêtre apparaît et vous invite à choisir la qualité et le format des vidéos de sortie. Vous pouvez décocher les vidéos que vous ne souhaitez pas récupérer.

©OpenMedia

Les vidéos sont automatiquement chargées les unes après les autres.

©OpenMedia

Quelles sont les autres options avancées proposées par 4K Video Downloader ?

4K Video Downloader intègre une fonctionnalité avancée très pratique de sauvegarde de vos préférences. En effet, si vous prévoyez de télécharger plusieurs éléments multimédias pour un même appareil et avec les mêmes caractéristiques de configuration, vous pouvez activer le Smart Mode, aussi appelé « Mode Intelligent ». Cette option de sauvegarde de vos préférences vous permet de gagner du temps. L’utilisateur n’a plus qu’à copier et coller l’adresse de la vidéo, de lancer le téléchargement et le tour est joué !

©OpenMedia

Parmi les autres options avancées du logiciel, les utilisateurs apprécient énormément les fonctions d’automatisation des téléchargements d’une chaîne. En effet, dès qu’une nouvelle vidéo est publiée sur l’une de vos chaînes préférées, elle est automatiquement téléchargée dans le format et le dossier de destination paramétré, avec ou sans sous-titre.

4K Video Downloader est-il gratuit ?

4K Video Downloader est un logiciel gratuit, à télécharger et à installer sur les ordinateurs Windows, Mac et Linux, mais avec une jauge de téléchargement réduite. En effet, cette version gratuite vous permet de télécharger des vidéos à l’unité (jusqu’à 30 par jour) ou des playlists de 10 vidéos maximum.

Si vous souhaitez aller plus loin, la version Premium Personnel, après souscription à un abonnement, offre un téléchargement illimité de vidéos à l’unité et de vidéos par playlist ou par chaîne ainsi que 3 téléchargements en simultané. Après achat d’une clé de licence unique, la version Premium Pro offre quant à elle, jusqu’à 7 téléchargements simultanés, un abonnement à YouTube in-app, la possibilité d’importer et d’exporter des listes d’URL et un accès à Audio YouTube Premium HQ. Ces licences n’imposent aucune publicité et autorisent le téléchargement de contenus privés sur la plateforme de streaming YouTube.

Article rédigé en partenariat avec OpenMedia LLC.