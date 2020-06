WhatsApp est devenu en quelques années, l’application de communication indispensable pour tous les smartphones. Tout comme vous seriez désespéré de perdre tous vos contacts, vous seriez encore plus désappointé de perdre toutes les données et les conversations de votre compte WhatsApp, que ce soit lorsque vous changez de smartphone ou lorsque votre portable plante malencontreusement. C’est là que le logiciel iMyFone iTransor for WhatsApp rentre en jeu et vous facilite la vie, surtout lorsqu’il s’agit de transférer toutes les données d’un appareil connecté Apple.

Bien sûr, vous pourriez brancher votre smartphone sur votre ordinateur et tenter de fouiller dans les fichiers en les sauvegardant ensuite sur vos comptes Google Drive ou iCloud, mais la réussite de la manipulation n’est pas garantie et vous risqueriez d’endommager les données ou même les téléphones.

L’éditeur iMyFone est déjà connu pour ses solutions d’optimisation, de réparation et de nettoyage de vos smartphones. Sa première application du même nom a notamment facilité la vie de nombreux utilisateurs d’iPhone en autorisant le transfert de photos et de vidéos sur un ordinateur, via une connexion réseau sans fil. Très pratique pour libérer de l’espace sur votre smartphone et sauvegarder vos médias sur votre ordinateur sans y passer des heures !

L’éditeur iMyFone a ensuite développé sa gamme en proposant notamment des outils de gestion pour vos données sur vos smartphones, mais aussi pour débloquer des téléphones.

Pour continuer dans sa lancée, iMyFone propose depuis peu un outil de transfert pratique et rapide, pour vos conversations, vos pièces jointes, et tout votre contenu WhatsApp : iTransor for Whatsapp.

Disponible pour Windows et Mac, iTransor for Whatsapp vous permet ainsi de conserver une sauvegarde de vos conversations et toutes vos données privées Whatsapp sur un autre smartphone, mais aussi de faciliter le transfert de toutes ces informations lorsque vous changez de téléphone par exemple. On peut également être amené à s’en servir pour libérer de l’espace de stockage sur le téléphone, notamment pour les images et les vidéos, qui prennent vite de la place.

Très simple à paramétrer, le logiciel est compatible avec toutes les versions de smartphones et tablettes fonctionnant sous Android et sous iOS, et vous permet même d’effectuer le transfert d’un téléphone Android à un iPhone, ou d’une tablette Android à un iPad. C’est vraiment un outil très pratique si vous souhaitez changer de smartphone ou d’appareil connecté.

Vous pouvez ainsi sauvegarder et restaurer par la suite tous les contenus de vos messages, les images, les vidéos, les pièces jointes, sans aucune perte de données.

Parlons un peu de l’interface du logiciel. Simple, épurée et moderne, et en plus en français, l’interface se présente comme de nombreux logiciels de transfert, avec un appareil source pour l’importation des données et un appareil de destination pour leur réception.

En revanche, iTransor for Whatsapp vous guide étape par étape dès que vous lancez le logiciel. Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions pour lancer la procédure de transfert ou de sauvegarde.

On ne le redira jamais assez mais le logiciel de iMyFone offre une solution plus rapide et plus sûre que de passer par un service en ligne de stockage. En effet, iTransor for Whatsapp n’est pas qu’un outil de transfert, c’est aussi un logiciel de sauvegarde de vos données Whatsapp sur votre ordinateur qui permet de les restaurer en cas de besoin. A noter que les nouvelles sauvegardes n’écrasent pas les précédentes. Vous pouvez ainsi revenir à des sauvegardes antérieures en cas de besoin, grâce à l’historique.

Comment fonctionne iTransor for Whatsapp ?

Vous devez dans un premier temps, télécharger et installer le logiciel sur votre ordinateur sous Windows 7/8/10 ou sous Mac OS X 10. 7 ou supérieur.

Ensuite, il vous suffit de connecter votre ou vos appareil(s) via un câble USB. Si vous choisissez de faire un transfert, vous devez indiquer quel est l’appareil source et quel est l’appareil de destination avant de lancer la procédure.

iTransor for Whatsapp vous permet de remplir 3 missions :

Transférer vos données Whatsapp d’un appareil à un autre

Réaliser une sauvegarde de vos données Whatsapp

Restaurer vos données Whatsapp sur le téléphone en cas de problème ou sur un nouveau téléphone.

Les différents menus sont disponibles et très faciles d’accès sur le volet de gauche. L’interface est fluide et ergonomique et des bulles explicatives vous permettent d’appréhender rapidement les différentes fonctionnalités du logiciel.

Attention, vous devrez d’abord valider la connexion et débloquer votre smartphone ou votre tablette pour pouvoir passer à l’étape suivante.

Le logiciel prend en charge le transfert des smartphones Android vers les iPhones et inversement, mais aussi les mêmes modèles de téléphones entre eux. Ce qui n’est pas toujours le cas pour les autres logiciels de transfert de données. Ils prennent généralement soit les téléphones Android, soit les appareils sous iOS, mais les 2 combinés, c’est une fonctionnalité moins courante.

Une fois vos appareils connectés, il vous suffit de cliquer sur Transfert pour lancer la procédure.

Vous pourrez ensuite suivre les différentes étapes de copie et de transfert des données WhatsApp sur une Timeline.

Une alerte retentira lorsque le traitement sera terminé et que les données seront bien transférées.

Si vous souhaitez réaliser une sauvegarde sur votre ordinateur, le processus est tout aussi simple. Connectez votre appareil et débloquez-le si besoin et lancez le processus.

Un bouton Stop vous autorise à interrompre le processus en cours de traitement.

Et inversement, si vous désirez restaurer une copie de sauvegarde en cas de plantage de l’appareil ou de l’application par exemple, il vous suffit de connecter votre appareil et de sélectionner la sauvegarde la plus récente ou celle qui vous semble la plus pertinente selon vos besoins.

A noter que les sauvegardes ne sont pas écrasées, elles sont répertoriées par date et par téléphone.

Quels sont les tarifs pratiqués pour iTransor for WhatsApp ?

L’éditeur iMyFone propose des abonnements au mois, à l’année ou à vie selon vos besoins et le nombre d’appareils que vous souhaitez connectés.

Si vous pensez n’avoir qu’une utilisation occasionnelle du logiciel, vous pouvez opter pour le Plan 1 mois pour 2 appareils, pour 47,99€ (HT). Par contre, dans votre panier, le renouvellement est automatique. Pensez à le désactiver si vous n’en avez pas besoin.

Pour une utilisation plus régulière, le Plan Basique sur 1 an pour 5 appareils à 55,99€ (HT) peut être un meilleur choix.

Le Plan Famille vous propose de disposer de l’application à vie pour 10 appareils à 65,99€ (HT) et pour aller encore plus loin, pour une entreprise par exemple, le Plan Multi-utilisateur permet d’aller au-delà de 15 appareils, voire un nombre d’appareils illimité et à vie. Le tarif est évidemment en conséquence.

Des réductions et promotions sont régulièrement proposées par l’éditeur et vous pourrez facilement acquérir une licence à un prix très abordable. Notez qu’une assistance technique est disponible gratuitement. Une version de démonstration est également proposée mais elle est limitée au niveau de la restauration des données.

Bon Plan : avec le code F487SA, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire sur l’abonnement 1 an. Cette offre est valable pendant 1 an.

A retenir

iMyFone iTransor for WhatsApp va rendre un immense service à tous les détenteurs d’un compte WhatsApp qui souhaite changer de smartphone ou gagner de l’espace de stockage sur leur appareil. Son interface fluide et ergonomique permet d’effectuer rapidement et en quelques clics, le transfert de vos photos, vidéos, pièces jointes et messages WhatsApp sur un autre smartphone (Android ou iOS) ou leur sauvegarde sur votre ordinateur.

Compatible Windows et Mac, et disponible en français, ce logiciel conserve ainsi des copies de sauvegardes de vos données afin de les restaurer aussi rapidement sur votre smartphone en cas de plantage.

Cet publication est proposée par iMyFone.