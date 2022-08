Concevez l’iPhone le plus WTF du monde sur ce site interactif !

Nous nous sommes égarés sur un site très original où il est possible de modeler un iPhone avec des éléments réalistes et d’autres… beaucoup moins.

L’iPhone du futur… ou pas – Crédit : Tom’s Guide / neal.fun

Qui dit rentrée, dit nouvelle fournée de produits à la pomme. Le 7 septembre prochain se tiendra la traditionnelle Keynote d’Apple dédiée à l’iPhone 14. Quatre versions différentes sont attendues cette année (iPhone 14, Max, Pro et Pro Max). Comme à l’accoutumée, les fuites sur les spécifications et le design des futurs flagships ont été nombreuses. Nous les avons d’ailleurs centralisées dans ce dossier dédié à l’iPhone 14 afin de vous permettre d’y voir plus clair.

Cette actualité brûlante nous donne l’occasion de vous suggérer un site interactif pour le moins amusant. Créé par le développeur Neal Agarwal, celui-ci vous donne la possibilité de concevoir votre propre iPhone en piochant parmi un vaste choix de connectique, boutons, modules photo, logo mais aussi de gadgets complètement hors de propos. Ce qui prête évidemment à sourire.

Qui réalisera l’iPhone le plus audacieux ?

Après avoir modelé l’iPhone à votre image, vous pourrez obtenir une vidéo de présentation qui mettra en exergue le téléphone sous plusieurs angles (voir ci-dessous). Nous avons notamment opté pour deux gros modules photos à l’arrière surplombant le logo… d’Android. Toujours dans une démarche trollesque, nous avons ajouté une antenne, une pale d’hélicoptère et un joystick très encombrant. Il est d’ailleurs possible d’intégrer d’autres éléments étonnants à l’instar du porte-gobelet ou du volant.

Côté connectique, nous avons choisi un port Lightning même si ce dernier est amené à disparaître ainsi qu’un port HDMI. Une caméra avant et un bouton Home complètent les caractéristiques de cet iPhone unique.

Évidemment, Apple n’a rien à voir avec ce site. Celui-ci permet uniquement de s’amuser en essayant de réveiller le constructeur acharné qui sommeille en nous…

Pour en revenir aux affaires sérieuses, nous savons d’ores et déjà que les modèles standards d’iPhone 14 seront bien moins puissants que les Pro. Par ailleurs, la caméra avant de l’iPhone 14 devrait être améliorée grâce à l’intégration d’un autofocus.