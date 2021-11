Concours Arlo : gagnez un mégapack de 2 caméras + sonnette connectée et son carillon

Arlo et Tom’s Guide s’associent pour vous faire gagner un lot comprenant une caméra Arlo Pro 2 et sa station ainsi qu’une Arlo Security Light.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce lot de caméras Arlo, il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu du jusqu’au 12 novembre 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte @TomsGuideFR

Suivre le compte @ArloSmartHome

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Arlo Security light, qu’est-ce que c’est ?

L’Arlo Security Light est une caméra de surveillance IP et un luminaire extérieur. Outre illuminer une terrasse ou un jardin, elle détecte les mouvements. Destinée à un usage extérieur, elle est certifiée IP65. Ses leds peuvent s’illuminer en blanc ou en couleur. L’application permet de gérer cette partie. Elle se raccorde à votre réseau domestique en Wi-Fi, via sa station livrée en pack avec elle. Elle est capable de filmer en Full HD 1080p. Sans fil, elle fonctionne sur une batterie qui lui octroie entre 4 et 6 mois d’autonomie. Comparé aux autres systèmes de caméras IP du marché, celui d’Arlo a pour lui de proposer une offre gratuite de stockage en ligne de vos vidéosurveillances.

Arlo Security Light – Crédit : Arlo

Arlo Doorbell, Chome et Q : une sonnette intelligente, un carillon et une caméra IP

Le Arlo Doorbell est une sonnette intelligente. Etanche, elle est reliée directement à vos smartphones ou tablettes via une application dédiée. Dès que quelqu’un sonne, une notification apparaît sur vos appareils Elle est compatible avec l’Arlo Security Light offerte également ici. Le combo permet de voir et entendre la personne qui sonne, que l’on soit chez soi ou non. Et si vous souhaitez entendre le retentissement de la sonnette dans toute la maison et pas simplement sur votre smartphone, l’Arlo Chime fait office de haut-parleur pour la Doorbell. Il se branche en toute simplicité sur n’importe quelle prise électrique.

Dernier élément de ce pack, l’Arlo Q. Il s’agit-là d’une caméra de sécurité sans abonnement. Elle filme en 1080p, possède une vision nocturne, l’audio, la détection de mouvements et même des alertes en cas de bruits suspects. Elle se connecte rapidement et facilement à un réseau Wi-Fi existant.