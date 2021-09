Concours Bose : on vous fait gagner le casque Bluetooth Headphones 700

Tom’s Guide vous fait gagner un Bose Headphones 700. Ce casque Bluetooth est un modèle à réduction de bruit active, l’un des meilleurs du marché, notamment dans sa fonction kit mains libres.

Bose Headphones 700, un excellent casque à réduction de bruit active

Lancé en 2019, le Headphones 700 ne remplace pas le QC 35 II. Il vient se placer au-dessus pour chapoter la gamme de Bose. Un modèle très design et complet. Il offre une réduction de bruit active réglable sur 10 niveaux. Ses commandes sont un mélange de boutons physiques et de deux zones tactiles sur ses oreillettes. De format circum-aural, il englobe parfaitement les oreilles sans exercer de pression inutile. Le port est confortable, notamment grâce au bourelet caoutchouté qui couvre son arceau.

On apprécie tout particulièrement sa réduction de bruit et sa qualité audio, deux aspects qu’il a tout bonnement repris du QC 35 II. Le rendu sonore est claire et précis. Dans les à côté de ce casque, on relève surtout sa connexion multipoint qui permet de l’utiliser simultanément avec deux appareils. Autre atout de taille, ses capacités en kit mains-libres. Bose met ici à profit les huit micros de son casque pour annuler totalement (ou presque) les bruit environnants, tant pour le porteur que pour l’interlocuteur. Dans le métro, dans la rue, en soirée, il sera toujours apte à offrir une communication propre et intelligible.