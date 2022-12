Concours Bullet Train : Tentez de gagner un steelbook combo 4K UHD™ + BLU-RAY™

Crédit : Sony Pictures Entertainment

C’est bientôt Noël et c’est le moment de se faire plaisir ou de faire plaisir à ses proches à moindres frais. Et quoi de mieux que de participer à un concours qui vous permet de gagner un lot sans avoir à faire trop d’effort (il suffit de répondre à une simple question et, promis, c’est pas trop dur).

L’excellent film d’action Bullet train de David Leitch avec Brad Pitt est une réussite réjouissante autant par ses scènes d’action que ses dialogues ciselés et son humour décapant. Le genre de film qu’on aime voir et revoir dans une qualité digne de l’esthétique très réussie du film.

Donc si la version 4K avec tous les bonus qui vont avec vous motive, rendez-vous sur Facebook pour participer à notre concours. Attention, plus que quelques heures pour participer !