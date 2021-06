Concours Epos B20 : gagnez le micro de streaming haut de gamme !

En partenariat avec Epos, Tom’s Guide vous fait gagner un micro de streaming Epos B20. Le B20 a été conçu pour les gamers qui cherchent un appareil facile à utiliser, mais qui offre également les performances d’un micro haut de gamme.

Epos B20 – Crédit : Tom’s Guide / Epos

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce micro Epos B20, il vous suffit de vous rendre sur Twitter. Le concours a lieu du 4 juin à midi au 11 juin 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte @TomsGuideFR

Suivre le compte @eposaudiogaming

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

#Concours : tentez de gagner le micro de streaming B20 d'Epos !



Pour participer :

☑RT

☑ Follow @TomsGuideFR & @eposaudiogaming



Epos B20 : le streaming haut de gamme en qualité studio

Longtemps branche professionnelle de Sennheiser, Epos a pris son envol et a diversifié son activité en répondant aux besoins des gamers. Le B20 est un exemple concret. Conçu pour les joueurs et les streamers, il allie simplicité et performances. USB (câble de 2,9 mètres fourni), il est plug and play. Il suffit de le brancher pour qu’il soit prêt à être utilisé. Il compatible PC et Mac, mais aussi PS4 (et sans doute PS5).

Epos B20 – Crédit : Epos

Pas de réglages compliqués à effectuer, Epos a bien travaillé son produit qui restitue un son cristallin. La voix est marquée sans saut dans les fréquences. Basses, médiums et aigus sont contrôlés et offrent un rendu équilibré proche de la qualité studio. Côte insonorisation, le B20 nettoie les parasites, mais ne supprimera pas l’aspirateur qui fonctionne en fond de pièce 🙂

Epos B20 – Crédit : Epos

En sus, le B20 dispose de commandes rapides sur son boîtier : muet, gain, modèle de captation et volume. Il dispose aussi d’une sortie audio minijack sans latence, permettant d’y raccorder un casque afin d’avoir un retour en direct. L’Epos B20 est compatible avec l’Epos Gaming Suite pour personnaliser ses réglages. A noter qu’il fonctionne avec de nombreux logiciels d’enregistrement, de messagerie ou encore de visio.

Epos apporte un grand soin à la finition de son micro avec une coque en aluminium noir et un design de micro studio, sobre et efficace. S’il peut être fixé sur un support de micro, il est livré de base avec un pied court sur lequel il demeure orientable.