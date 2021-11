Concours Epos : on vous offre le H3 Hybrid, l’excellent casque gamer filaire+bluetooth

Epos et Tom’s Guide s’associent une nouvelle fois pour vous faire gagner un casque gaming. Le lot en question est un H3 Hybrid, dernier-né de la marque Epos, ex-Sennheiser. Contrairement au H3 classique, il dispose d’une double connexion simultanée pour profiter de sa console en filaire et son smartphone en Bluetooth, par exemple. De quoi ne pas louper l’appel de maman quand on frague sur Call of.

Epos H3 Hybrid – Crédit : Epos

Epos H3 Hybrid, le casque gamer pour jouer partout

Epos avait lancé son H3 il y a quelques mois. Un modèle plutôt bien reçu par les critiques et que nous avions d’ailleurs déjà fait gagner. En septembre, le constructeur a sorti sa version Hybrid. Cela signifie que l’on a du filaire et du Bluetooth sur un même casque. On peut utiliser l’un ou l’autre, ou les deux en même temps. En outre, la connexion filaire est elle-même double : USB et minijack, à vous de choisir. Attention, l’amplification du casque est uniquement interne. Aussi, il doit être sous tension pour fonctionner, même en filaire. Son autonomie annoncée est de 19h en double connexion et 37h en Bluetooth uniquement.

Epos H3 Hybrid – Crédit : Epos

En ajoutant le Bluetooth à son casque, Epos partait dans un esprit nomade. Difficile de se promener dans la rue avec une tige de micro sur le haut de la tête. Aussi, celle-ci est désormais détachable rapidement via un système magnétique. Pas de panique, Epos a embarquer un micro secondaire dans une des oreillettes, de quoi permettre de passer des appels plus discrètement qu’avec le col-de-cygne.

Le H3 Hybrid est soutenu par l’application Epos Gaming Suite sur PC, de quoi lui autoriser un son surround 7.1 et un accès à des réglages fins. Côté rendu audio, le rendu 7.1 est réaliste et l’image stéréo plaisante. Ceci est dit pour une utilisation en jeux vidéo. Pour de la musique, on n’hésitera pas à faire un tour par l’égaliseur de l’application (sur PC) afin d’attendrir légèrement le signal. Son micro est de bonne facture avec une captation efficace. Enfin, il est assez léger et confortable et ne ses coussinets n’enserrent pas le crâne. Une belle pioche.