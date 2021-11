Concours Fitbit : gagnez le bracelet connecté Luxe

Fitbit et Tom’s Guide s’associent pour vous offrir un bracelet d’activité Luxe, le modèle haut de gamme de la nouvelle marque de Google.

Fitbit Luxe – Crédit : Tom’s Guide

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce bracelet Fitbit Luxe, il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu jusqu’au 19 novembre 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte Fitbit

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Fitbit Luxe, le nec plus ultra des bracelets ?

Fitbit a fait le pari osé de proposer autant de fonctions qu’une montre connectée, mais dans un bracelet. On a ainsi un suivi des activités avec 7 qui se déclenchent automatiquement, mais aussi le suivi du sommeil, du pouls et même la SPO2 qui viendra dans une mise à jour. Elégant et confortable, il dispose de plusieurs accessoires qui en font tout aussi bien un bijou qu’un appareil high-tech. Lors de notre test du Fitbit Luxe, nous avions aussi apprécié les différents bracelets, mais aussi la précision de son capteur cardiaque. Son écran est fin mais occupe une large place, de quoi permettre d’afficher lisiblement les informations. Enfin, son autonomie aussi est appréciable avec 5 jours sans voir son chargeur.