Concours : gagnez le Kingston Workflow Station + 2 modules + 2 cartes SD/microSD

Kingston Workflow Station – Crédit : Kingston

Tom’s Guide vous fait gagner un pack d’accessoires Kingston destinés au transfert de données via une solution simplifiée. Ce lot comprend les éléments suivants :

le Workflow Station

deux modules lecteurs SD et microSD

deux cartes SD et microSD avec adaptateurs

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter cet ensemble Kingston, il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu jusqu’au 10 septembre 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours, le gagnant sera informé par MP (message privé).

Qu’est-ce que le Workflow Station de Kingston ?

Le Workflow Station constitue un système flexible qui permet de transférer rapidement et facilement tous vos fichiers. On y insère des modules acceptant différents types de stockage en fonction des besoins. Notre lot contient deux modules pour cartes SD et microSD. C’est une solution idéale pour le montage vidéo afin de décharger rapidement et simultanément diverses cartes mémoires. Le Workflow Station fonctionne en USB 3.2 et assure ainsi des vitesses de transfert optimales. Chaque module est utilisable indépendamment de la base. En tournage, vous pouvez par exemple n’en prendre qu’un et le relier à votre ordinateur en USB-C.