Concours : gagnez un casque EPOS H3 Gaming !

Pour participer au jeu concours et tenter de gagner un H3 Gaming de chez EPOS, rien de plus simple : il suffit de re-tweeter le tweet suivant et de suivre les comptes @TomsGuideFR et @eposaudiogaming. Vous serez alors automatiquement ajouté à la liste des participants.

#Concours : tentez de gagner la nouvelle génération de casque gaming Epos, le H3 !

Bénéficiez d’une précision audio exceptionnelle pour des séances du jeu totalement immersives.



Pour participer :

RT ☑

Follow @TomsGuideFR & @eposaudiogaming



Du 21/04/2021 au 26/04/2021 inclus pic.twitter.com/p2NynAK9af — Tom's Guide France (@TomsGuideFR) April 21, 2021

L’EPOS H3 Gaming se présente comme un casque audio destiné aux joueurs. Compatible PC/Mac mais également avec les consoles Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 et PS5 ainsi qu’avec les Xbox One et Series X, il est disponible en deux coloris (Onyx Black et Ghost Snow), le tout étant affiché à un tarif public conseillé de 119 euros.