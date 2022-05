Concours Heroes of Normandie : on vous offre le meilleur jeu de plateau tactique de 2022

Les bordelais de Devil Pig Games viennent de mettre en ligne leur nouvelle campagne de financement participatif. Toujours dans le contexte de la seconde guerre mondiale, elle porte sur la bataille de Caen, mais aussi sur la prise de l’aérodrome de Carpiquet et la prise sanglante de la Cote 112. Autant d’évènements historiques que Yan et Clem, les auteurs, retranscrivent avec des tuiles en carton afin de permettre à tout à chacun de les revivre sur une table de jeu.

Heroes of Normandie Battle for Caen © Devil Pig Games

Le lot Heroes of Normandie mis en jeu

Et puisqu’il faut le jeu de base pour pouvoir se lancer dans ces campagnes héroïques, quoi de mieux que de vous l’offrir via ce concours. Attention, il n’y a pas que la boîte, Devil Pig Games y ajoute des fioritures, voici la liste du lot :

la boîte de base Heroes of Normandie – Big Red One Editon

l’extension More Bacon #1

une boîte de rangement pour tous les éléments de la boîte de base

les protèges-cartes pour les deux armées dans deux deck box.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce lot Heroes of Normandie V2, il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Vous avez jusqu’au 27 mai 2022 à midi pour participer.

Pour valider votre participation, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte Devil Pig Games

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Attention les profils en privés, merci de joindre une capture d’écran quand vous avez partagé le poste.

Heroes of Normandie, c’est quoi ?

Heroes of Normandie est un jeu d’affrontement pour deux joueurs (il existe des règles pour 3 et 4 joueurs). Dans le cadre de la seconde guerre mondiale, il fait s’affronter les alliés et les allemands à l’échelle d’escouades. Dans la boîte Big Red One Edition, vous trouvez deux sections allemandes et deux sections américaines.

Dix scénarios sont inclus dans la boîte. Ils se disposent grâce au matériel de décor fourni. Six plaques de bocage normand sont inclus, ainsi que divers éléments à superposer comme des habitations, des tranchées, etc. Grâce à l’intégration d’un système de points pour chaque unité, il est aussi possible de jouer en affrontement libre pour un nombre infini de parties.

Heroes of Normandie Big Red One Edition © Devil Pig Games

Heroes of Normandie se joue au tour par tour, de 4 à 8 tours en fonction du scénario. Chaque tour est divisé en trois phases :

ordre > placer ses jetons ordre sur ses unités, face cachée, dans l’ordre dans lequel on souhaite les activer

activation > on active tour à tour ses unités (déplacement ou tir ou capacité spéciale)

réserve > on bouge les unités non activées, on refait sa main de cartes

Et ici on n’aborde que les grandes lignes d’une partie de Heroes of Normandie. Parlons de son iconographie ingénieuse. Toutes les données nécessaires à la partie sont inscrites sur les tuiles de terrain et les tuiles d’unités. On y voit la valeur de déplacement de ses hommes, ses valeurs de combat contre telle ou telle unité, sa défense ainsi que ses capacités spéciale. Les décors offrent des couverts, des terrains infranchissables qui peuvent bloquer la ligne de vue. Et si l’on veut survivre, on ne reste jamais à découvert.

Heroes of Normandie Big Red One Edition © Devil Pig Games

Un exemple jouissif de tactique que j’ai réussi à produire :

Une unité allemande est à couvert dans les bois

En ordre 1, je fais un tir de suppression avec un support team, ça passe grâce à ma valeur de combat qui double avec cette capacité.

L’unité adverse prend un malus de -2 sur ses déplacements et combats.

En ordre 2, j’active ensuite un fire team non loin. Il part à l’assaut de l’unité affaiblie.

Durant l’assaut, je joue une carte me donnant l’option tir en mouvement et une autre ajoutant +1 à mon tir.

Au bilan, je tire en courant, fais mouche puis achève l’ennemi par un assaut rondement mené.

Heroes of Normandie Big Red One Edition © Devil Pig Games

Les dés scellent le résultat de chaque combat, mais la tactique prime et désigne à chaque coup le vainqueur. Si l’on a peu de chance aux dés, ce sera juste plus long, mais en aucun cas Heroes of Normandie ne repose que sur les dés.

C’est dynamique, rapide, fun, les règles s’assimilent rapidement grâce notamment au nouveau livret qui bénéficie de l’expérience des concepteurs, le jeu originel soufflant ses huit bougies. Un must-have pour tous les amateurs de jeux de stratégie/tactique.