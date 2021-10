Concours HyperX : gagnez un casque PS5 et une souris gaming !

En partenariat avec HyperX, Tom’s Guide vous fait gagner trois accessoires de gaming. Le pack qui fera passer votre jeu à la vitesse supérieure. Notre lot se compose d’un casque Cloud Flight pour PlayStation et d’une souris PulseFire Haste.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter cet ensemble HyperX, il vous suffit de vous rendre sur Twitter. Le concours a lieu jusqu’au 8 octobre à midi.

Pour participer, il faut :

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours, le gagnant sera informé par MP (message privé).

Quels sont les accessoires HyperX mis en jeu ?

Le Cloud Flight, c’est le nouveau casque de HyperX, un modèle compatible à la fois PS4 et PS5. Sans fil, il fonctionne sur le réseau 2,4 Ghz. Un choix qui garantie un jeu sans latence, contrairement au Bluetooth. De plus, la connexion est stable jusqu’à 20 mètres, permettant de garder son casque sur la tête en allant dans chercher un Coca.

Côté audio, on a du stéréo diffusé par deux haut-parleurs de 50 mm, pas de 5.1 ou 7.1 ici. Néanmoins, cela permet à sa batterie d’offrir une meilleure autonomie : 30 heures sur une charge, de quoi terminer tranquillement Hades en une session. La charge complète demande 3 heures via le câble micro-USB vers USB-A fourni.

Le Cloud Flight intègre également un micro à réduction de bruit qui a la bonne idée d’être détachable. Il est équipé d’un indicateur de sourdine. Des boutons sur le casque permettent de commander le volume et l’extinction de ce micro. A noter qu’il est aussi possible d’utiliser le Cloud Flight en filaire avec le câble minijack inclus.

Terminons par la souris filaire HyperX Pulsefire Haste. Souris d’entrée de gamme du fabricant, elle présente une structure alvéolée qui lui offre un design aérien et surtout très léger. Moins de 60 grammes sur la balance, c’est un poids plume, l’un des rares du marché à ce niveau. Oblongue, la Pulsefire Haste est longue de 12,5 cm. Elle conviendra donc à la plupart des paumes. Elle est équipée d’une molette cliquable et de cinq boutons, dont un derrière la molette et deux sur la tranche. Assise sur des patins en PTFE, elle offre une bonne glisse. HyperX utilise le célèbre capteur optique PixArt PAW 3335. Il est réactif et précis et apprécié des joueurs PC. Via le logiciel NGENUITY, on peut régler sa sensibilité de 200 à 16 000 dpi.