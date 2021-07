Concours HyperX : gagnez un pack gamer (souris + clavier + casque)

En partenariat avec HyperX, Tom’s Guide vous fait gagner trois accessoires de gaming. Le pack qui fera passer votre jeu à la vitesse supérieure. Notre lot se compose donc d’un clavier Alloy Origins, une souris PulseFire Haste et d’un casque Cloud Wireless II.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter cet ensemble HyperX, il vous suffit de vous rendre sur Twitter. Le concours a lieu du 2 juillet à midi au 9 juillet 2021 à midi.

Pour participer, il faut :

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours, le gagnant sera informé par MP (message privé).

Quels sont les accessoires HyperX mis en jeu ?

Les produits mis en jeu ne sont pas pris au hasard. Ils ont été sélectionnés avec soin et répondent à nos exigences.

Commençons par le clavier HyperX Alloy Origins. Il s’agit d’un modèle filaire mécanique qui ne se perd pas en fioritures. Conçu en aluminium et plastique, il est solide. En outre, il offre un design compact (442.5 x 132.5 x 36.4mm), ce qui lui permet d’accueillir un pavé numérique sans pour autant occuper une place folle sur un bureau. Il peut être positionné dans trois modes différents pour s’adapter à chaque utilisateur. Son rétroéclairage RGB paramétrable avec le logiciel NGENUITY est excellent.

Trois types de switches mécaniques sont disponibles : bleus (clic audible), verts (tactile) ou rouges (linéaire). Ici, le gagnant choisira entre un modèle bleu ou rouge. Ces switches sont faits maison et sont de bonne qualité.

HyperX Alloy Origins – Crédit : HyperX

Le casque HyperX Cloud II Wireless est, comme son nom l’indique, un modèle sans fil. Il n’est compatible que PC, en revanche. Les joueurs apprécieront son design classique, mais très confortable. Utilisable en sans fil ou en USB (via le câble de charge fourni), il est dépourvu d’entrée minijack. Son micro est détachable et offre un rendu propre et non étouffé. Le son est quant à lui de bonne tenue avec des basses bien présentes et un son surround 7.1 simulé convaincant. Côté autonomie, comptez 32 heures d’utilisation continue, ce qui en fait l’un des meilleurs casques sans fil de ce point de vue. Au global, il ne réinvente pas la roue, mais n’en a pas besoin non plus, tant HyperX maîtrise son sujet. Le Cloud II Wireless part d’une base solide coupe le fil du Cloud II avec brio.

HyperX Cloud II Wireless – Crédit : HyperX

Terminons par la souris filaire HyperX Pulsefire Haste. Souris d’entrée de gamme du fabricant, elle présente une structure alvéolée qui lui offre un design aérien et surtout très léger. Moins de 60 grammes sur la balance, c’est un poids plume, l’un des rares du marché à ce niveau. Oblongue, la Pulsefire Haste est longue de 12,5 cm. Elle conviendra donc à la plupart des paumes. Elle est équipée d’une molette cliquable et de cinq boutons, dont un derrière la molette et deux sur la tranche. Assise sur des patins en PTFE, elle offre une bonne glisse. HyperX utilise le célèbre capteur optique PixArt PAW 3335. Il est réactif et précis et apprécié des joueurs PC. Via le logiciel NGENUITY, on peut régler sa sensibilité de 200 à 16 000 dpi.