Concours Invoxia Bike Tracker : on vous offre un traceur GPS pour votre vélo

Invoxia et Tom’s Guide s’associent pour vous offrir un tracker pour vélo. Ce Bike Tracker est un traceur GPS avec alerte antivol. Dissimulé dans un feu arrière, il permet de suivre votre vélo à distance et de le retrouver en cas de vol.

Invoxia Bike Tracker – Crédit : Tom’s Guide

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter le Bike Tracker d’Invoxia, il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu du 3 décembre jusqu’au 10 décembre 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Le Bike Tracker, c’est quoi ?

Invoxia est spécialisé dans les solutions de géolocalisation. À côté de son tracker pour animaux, enfants ou même petits objets, l’entreprise commercialise son Bike Tracker destiné aux vélos. Le capteur en lui-même est dissimulé dans un boîtier de feu arrière réfléchissant. Judicieusement fixé sous la selle, par exemple, il est invisible et trompera le malandrin qui souhaiterait s’emparer de votre vélo. La fixation de l’ensemble utilise de longues vis Tamper Torx, réputées pour être difficile à extraire sans l’embout adéquat.

Invoxia Bike Tracker – Crédit : Invoxia

Contrairement à des solutions concurrentes, le Bike Tracker n’utilise pas les réseaux cellulaires classiques, mais le réseau basse consommation LoRa (vérifier ici la couverture de votre région). Son autonomie s’en trouve améliorée. Comptez entre 2 et 3 mois d’utilisation avant d’avoir à le charger. Ce fonctionnement a aussi pour avantage de départir ce tracker d’une carte SIM. Il reste tout de même un abonnement, mais Invoxia inclut trois ans de fonctionnement sans frais à l’achat de son Bike Tracker (ou si vous le gagnez en l’occurrence). Passé cette période, l’abonnement est de 9,90 € par an, soit bien moins qu’une solution avec carte SIM.

Une application dédiée accompagne le Bike Tracker. Elle permet de localiser son vélo en quasi-temps réel (position toutes les trois minutes) et suivre ses déplacements. On peut y définir des zones de sécurité afin de ne pas recevoir d’alerte si le vélo est bousculé, par exemple. Côté efficacité, des cas d’utilisateurs ont déjà remonté qu’il a été possible à la Police de retrouver en moins d’une heure un vélo volé grâce au Bike Tracker. Le propriétaire informait alors en temps réel les agents sur la position du vélo.

